Pour cette première journée de PO2, Frank Defays ne pourra pas compter sur de nombreux joueurs.

Mouscron va entamer ce samedi cette compétition particulière que sont les PO2. « A nous de bien démarrer car sinon, on risque de s’embêter », souligne l’entraîneur Frank Defays. « Nous devons nous focaliser sur nous-mêmes et non pas sur notre adversaire. J’ai apprécié l’attitude de mes joueurs depuis quinze jours et on peut faire quelque chose si nous apportons de la concentration et de l’investissement. »

Pour ce déplacement, Frank Defays sera privé de nombreux joueurs : Rotariu est rentré fatigué de son périple international, Boya (déchirure) et Bolingi (orteil cassé) ont terminé leur saison, Vandurmen a repris les entraînements collectifs aujourd’hui et Debaisieux pourra le faire demain. Gulan souffre d’une inflammation du tendon rotulien tandis que de Medina attend les résultats de sa scintigraphie.

Le noyau : Werner, Mezague, Govea, Aidara, Olinga, Mbombo, Mohamed, Gkalitsios, Spahiu, Awoniyi, Petit, Amallah, Locigno, Diedhiou, Vojvoda, Huyghebaert, Godeau, Butez, Bailly, Jelavic.