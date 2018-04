Le coach de l’Excel est privé de huit joueurs pour le déplacement à Louvain ce samedi.

La première nouvelle de la journée à Mouscron était l’annonce de l’audience devant la CBAS suite à la plainte de Malines. Le KV Malines a, comme toutes les équipes qui sont descendues ces dernières saisons, contesté la licence octroyée à Mouscron et espère être considérée comme la 17e formation de D1A.

Ensuite, Frank Defays n’a pu qu’annoncer une pléiade de forfaits pour le déplacement ce samedi à 18h à l’OHL : à ceux connus de Bolingi, Sadiku, Boya et Awoniyi, sont venus s’ajouter la confirmation des blessures de Vojvoda (ishios) et Rotariu (cuisse) mais aussi celui de Godeau (coupure au pied) et l’incertitude concernant Diedhiou (genou). Suite à tout cela, c’est la paire de Medina-Mézague qui devrait officier ce samedi en défense centrale, juste devant Werner qui profite de la tournante des gardiens de but. Enfin, Amallah est suspendu.

La sélection : Werner, Bailly, Butez, Mézague, Gkalitsios, Huyghebaert, Mohamed, Vandurmen, Govea, Aidara, Debaisieux, Spahiu, Petit, Jelavic, Locigno, Gulan, Mbombo, Olinga, Diedhiou (?).