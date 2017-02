Les Mouscronnois ont réalisé un bon match face à Ostende et ont même ouvert le score avant qu'Ostende ne revienne au score puis prenne l'avantage en fin de match. Découvrez les notes attribuées aux joueurs par notre spécialiste.





Delac 6. Le gardien croate a été quelque peu abandonné par sa défense sur le but égalisateur, tout comme sur le second but ostendais.

Vojvoda 6. Le latéral droit a réalisé" de nombreuses percées sur son flanc mais malheureusement sa dernière passe a souvent fait défaut. Doit travailler ce point.

Arslanagic 6. Aurait dû mieux parler avec Mergym Vojvoda sur le but égalisateur de Dimata. Pour le reste, match assez sobre du défenseur.

Peyre 6.

(...)

