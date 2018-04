L’Excel Mouscron dispose de deux gardiens de but de qualité : Olivier Werner et Logan Bailly. "J’ai deux n°1", résume Frank Defays, le coach de l’Excel.

Si Olivier Werner a débuté les PO2 entre les perches hurlues, Logan Bailly devrait le remplacer, ce samedi, à Zulte-Waregem. "Je suis contre le principe de la tournante en championnat mais une fois dans les playoffs 2, cela ne me dérange pas, explique Eric Deleu, l’entraîneur des gardiens de l’Excel. Nous avons discuté entre nous et nous avons trouvé que c’était une très bonne solution. Les deux gardiens se complètent et peuvent se surpasser grâce à cette concurrence."

Malgré tout, cette concurrence ne peut s’éterniser. "Je peux le comprendre. Et les gardiens en sont conscients. Je leur ai dit de bien regarder ce qu’il se passait dans les autres clubs. Il y a tellement de soucis de gardiens. Nous, nous avons un problème de luxe. Je leur ai dit de bien travailler pour se surpasser et même passer le niveau de Mouscron. Si l’un des gardiens parvenait à se mettre en évidence, tout le monde serait gagnant."

À commencer par celui qui est actuellement troisième gardien : Jean Butez. Lille pourrait le lâcher définitivement. "Jean ne veut pas rester troisième gardien et je le comprends. Si un des deux gardiens devait partir, je serais à 300 % pour que l’on fasse signer Jean définitivement. Il me fait penser à Thomas Kaminski. Là, il lui faut juste des matches pour franchir un palier. On pourrait d’ailleurs très bien lui filer du temps de jeu également dans ces PO2."