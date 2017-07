Le Standard est parvenu à mettre un terme à une série de quatre défaites à Malines dimanche. Il a partagé l'enjeu 1-1 à l'occasion de la première journée du championnat de Belgique 2017-2018. Menés à la marque dès la 7e minute et un but de Stefan Drazic, les Liégeois ont instantanément égalisé par Orlando Sa (8e). Ils ont finalement dû se contenter d'un point. Les supporters du Standard n'imaginent pas que leur équipe puisse manquer les play-offs 1 pour la troisième année d'affilée. D'emblée leur nouveau capitaine, Sébastien Pocognoli, a conforté leur confiance en distillant un bon centre qu'Ishak Belfodil n'a pas réussi à cadrer (2e). Par contre Malines, a directement donné un coup à leur optimisme: Glenn Claes a frappé un ballon en profondeur, Elias Cobbaut s'en est emparé et après une course vers la ligne de fond, il l'a glissé à Drazic (7e, 1-0). Tous les Malinois n'étaient manifestement pas concentrés puisque Sa a profité d'une mauvaise remise en arrière à son gardien de Seth De Witte pour égaliser (8e, 1-1).

S'il n'ya plus eu de but, les occasions n'ont pas manqué jusqu'au repos. Mathieu Dossevi a cadré un tir que son équipier, Belfodil, a involontairement dévié hors des limites (13e). Sa, qui s'est retrouvé face à face avec Colin Coosemans à la suite d'une bévue de Rob Schoofs, a manqué le cadre (23e). Si le Standard dominait légèrement, Cobbaut a obligé Guillermo Ochoa à effectuer une double parade (25e).

A la reprise, Paul-José Mpoku a relancé le match grâce à un solide tir. Ensuite, le ballon a recommencé à passer rapidement d'un camp à l'autre (47e). Il y avait toutefois plus de déchets dans le jeu et plus de fautes, qui ont valu la carte jaune aux Malinois Schoofs (52e), De Witte (67e) et Edin Cocalic (73e) et aux Rouches Pocognoli (57e) et Mpoku (81e). En contrepartie, les occasions de but ont été plus rares.

Pour tenter d'y remédier, Ricardo Sa Pinto a lancé Renaud Emond (70e) et et Edmilson (78e) à la place de Belfodil et Dossevi. Yannick Ferrera a répliqué en sortant un milieu, Claes, pour un attaquant Tim Matthys (72e).

Le Standard est passé deux fois près du goal de la victoire: Mpoku a rappelé aux spectateurs qu'il ne se débrouillait pas mal sur coup franc mais son envoi a heurté le montant (74e) et Edmilson, bien isolé par Uche Agbo, a expédié le ballon largement au-dessus (88e).





Ferrera : "Très satisfait de ce que j'ai vu"

"Le Standard a été uniquement dangereux grâce à nos erreurs en 1e mi-temps. On doit corriger ça. Maintenant, on a rendu la vie difficille au Standard . Nous nous sommes créés les meilleures occasions en 1e mi-temps, c'est un gros point positif. On s'attendait à souffrir en fin de match parce que nos milieux de terrain ont connu une préparation compliquée. On a confiance pour la suite. Nous aurions aimé voir encore plus de jeu mais ce n'était pas évident de jouer aussi bien au football qu'on l'aurait voulu. Le Standard était aussi très costaud. Je suis très satisfait ce que j'ai vu jusqu'à maintenant."

Ricardo Sa Pinto : "Nous méritions les trois points"

"Nous avons vu du bon football en général avec beaucoup de duel même s'il y a quelques bémols. Nous n'avons pas forcément développé un jeu attrayant et j'estime que nous aurions dû mieux utiliser l'espace. Nous avons changé le système juste avant ce match en passant du 3-4-3 au 4-2-3-1. Nous voulions jouer entre les lignes pour déstabiliser l'adversaire. Ce n'est que le premier match et je reste très motivé pour la suite. Nous ne sommes physiquement pas encore tout à fait prêts mais les joueurs ont beaucoup travaillé. A l'avenir, il faut qu'on soit plus calme avec le ballon et il faut que nous arrivions à nous créer plus d'occasions. Je ne sais pas s'il y a pénalty ou pas sur la phase litigieuse, je n'ai pas revu l'action. On méritait de prendre les trois points mais nous repartons avec une seule unité."

Pocognoli : "Le but c'était de bien débuter"

"Nous avons eu quelques occasions de but pour mettre le 1-2 et forcer les trois points. Le but c'était de bien débuter et prendre un point à l'extérieur, ce n'est pas si mal. J'espère qu'on aura une belle ambiance à la maison pour recevoir Genk vendredi. Croizet est un tout bon joueur, je l'ai tenu de près et ça a été un beau duel entre nous. Malines est devenu un très bon club dans lequel il y a de très bons joueurs. En tant que Liégeois, c'est un honneur d'avoir reçu le brassard de capitaine. Je vais essayer de faire honneur à ce brassard pour faire une belle saison avec le Standard."

Mpoku: "De bon augure"

"On aurait pu faire le break avec l'occasion de Sa. C'est de bon augure pour la suite. On n'a pas gagné mais pas perdu non plus, ce n'est pas si mal.J'ai pris mes responsabilités dans le jeu, j'adore être à la construction et le système de jeu était bon. Dommage pour ma frappe, des fois ça marche et des fois ça ne marche pas ! Maintenant, il faut se concentrer sur le prochain match."

Revivez notre direct :