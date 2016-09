Naufrage mouscronnois face à Zulte (1-5)

Division 1A

Zulte Waregem s'est emparé, provisoirement, de la tête de la Jupiler Pro League grâce à sa victoire 1-5 à Mouscron, samedi, dans le cadre de la sixième journée. Mbaye Leye y a notamment été d'un doublé (6e et 55e) avant de rater un penalty (58e).

Après seulement 6 minutes, Leye était à la réception d'un centre de Kaya pour le premier but. Mouscron égalisait à la 25e minute. Baudry dégageait le ballon sur Trezeguet qui servait ainsi Ferber, lequel s'en allait égaliser (25e). Zulte Waregem reprenait l'avantage de manière rocambolesque: Essikal effectuait une passe en retrait trop appuyée que Vagner ne parvenait à contrôler, le ballon franchissait la ligne: 1-2 (43e).

Au retour des vestiaires, Cordaro marquait le troisième but des visiteurs (46e). Servi par Hamalainen, Leye portait le score à 1-4 quelques minutes plus tard (55e). L'avant-centre avait l'occasion de réussir le triplé lorsque l'arbitre Geldhof accordait un penalty pour une main de Graovac. Mais Vagner repoussait la tentative de Leye (58e). Naessens fixait le score à 1-5 en fin de match (90e).

Zulte Waregem, 13 points, se hisse en tête du classement avec deux points d'avance sur un trio formé par Malines, Courtrai et Charleroi, qui affrontera Anderlecht dimanche (18h00). Mouscron reste bloqué à la quinzième et avant-dernière place avec 3 unités.

Dimanche, La Gantoise/Lokeren (14h30) et Standard/Genk (20h) sont également au programme.

Victoires pour Courtrai et le FC Malines

Courtrai et le FC Malines se sont eux imposés. Courtrai s'est débarassé 4-1 de Westerlo, lanterne rouge, et le FC Malines a battu 2-0 Saint-Trond.

Il n'a fallu que 40 secondes à Courtrai pour prendre l'avantage contre Westerlo, grâce à Saadi. Celui-ci remettait le couvert un quart d'heure plus tard, de la tête cette fois. Juste avant la pause, Kage avait bien suivi après une tête de Mercier repoussée par Van Langendonck et faisait 3-0 (45e). Le quatrième but tombait en début de seconde période. Kage se jouait facilement de la défense de Westerlo et réalisait à son tour un doublé (51e). Schuermans réduisait l'écart à la 86e minute.

Avec Tom Caluwé sur le banc suite au débauchage d'Aleksandar Jankovic par le Standard, le FC Malines débutait parfaitement la rencontre face à Saint-Trond. À la 11e minute, Verdier concluait un beau mouvement collectif d'une reprise en un temps qui se logeait dans la lucarne. Kolovos doublait la mise en fin de match (80e).

Avec 11 points, Courtrai et Malines se portent à la hauteur de Charleroi. Saint-Trond, 4 points, est quatorzième. Westerlo reste lanterne rouge avec un petit point au compteur.





