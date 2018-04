Les réactions des joueurs après le match nul entre Charleroi et Genk au micro de Proximus 11.

: "Nous voulions les trois points ce soir et au final nous sommes déçus car nous les avions en mains après avoir réalisé une bonne première période. Nous savions que ça allait ainsi avec Genk car ça se passe toujours comme cela étant donné que c'est une équipe qui joue très bien au football. Je suis tout de même content car nous avons montré que nous étions capables de mieux faire que lors des deux premiers matchs."

Dieumerci Ndongala: "A la vue de la deuxième mi-temps je pense que nous aurions mérité les trois point ce soir même si nous sommes tout de même contents avec le point pris au final. C'est dommage car c'était deux buts évitables, surtout le deuxième qui est arrivé avec un peu de malchance. Nous avions démarré la rencontre avec un tempo trop bas car Charleroi formait un bloc très compact et c'était très difficiles de passer entre les lignes. Ensuite nous avons joué plus haut et élevé notre tempo ce qui a fait que nous étions bien mieux dans le match et nous nous sommes créés beaucoup d'occasions du coup, surtout en seconde période. Ca me fait plaisir de marquer aujourd'hui contre Charleroi, surtout contre Parfait (Ndlr: Mandanda) car il m'a charrié toute la semaine en me disant que je n'allais pas marquer ce soir et au final je l'ai fait surtout que c'est un goal très important pour l'équipe. Je retrouve de la confiance grâce au coach depuis mon arrivée à Genk."