Pour son deuxième retour au Standard sous le maillot de Genk, Dieumerci Ndongala aura connu une fin plus heureuse qu’en PO1 la saison dernière avec la manita infligée par les Rouches.

Dieumerci, c’est la déception qui prime ?

"Prendre un but à la dernière minute, c’est frustrant; on sort de ce match avec le sentiment d’avoir perdu deux points."

D’autant que Guillermo Ochoa a sorti six arrêts.

"On a vu un grand Memo, surtout en seconde période. Encore une fois, si on avait pris les trois points, cela n’aurait pas été usurpé."

Vous étiez prévenus que le Standard marquait souvent en fin de match ?

"Le coach nous l’avait rappelé en nous exhortant d’être concentrés jusqu’à la 95e minute. C’est vraiment dommage qu’on ne soit pas attentif sur la phase arrêtée qui précède."

C’était tout de même une rencontre engagée.

"Notre jeu se base sur une bonne circulation de balle. On savait qu’il allait y avoir pas mal de duels, c’était, à certains moments, très physique. Mais on a essayé de poser notre jeu malgré la fatigue qui était palpable en fin de match, et ce, des deux côtés."

De votre côté, vous préservez votre brevet d’invincibilité.

"C’était important de prendre au moins un point. On reste invaincus et on garde le Standard à dix points, c’est positif. On doit continuer comme ça le plus longtemps possible pour prendre de l’avance sur les autres."

À quoi attribuez-vous cette réussite ?

"C’est un travail qui a été engagé dès la saison dernière et cela s’est déjà vu, la saison dernière durant les PO1, qu’il y avait une ligne de conduite et un système de jeu clair. Tout le monde adhère au schéma du coach. On essaie de faire au mieux, chaque jour. À l’entraînement, je peux vous dire qu’on bosse énormément et qu’on ne rigole pas. On travaille nos automatismes et, pour le moment, cela paie. On a un groupe jeune mais très motivé et travailleur."