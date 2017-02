Le résultat du Soulier d’Or est symbolique pour un constat alarmant à Anderlecht : il n’y a plus de (bons) Belges dans le noyau A. Youri Tielemans (20e avec 5 points) est le seul à figurer dans le classement final. Defour (2 points) et Proto (1 point) ne sont déjà plus là.

Le Dendoncker de ces dernières semaines mérite également une distinction. Mais pour le reste, c’est le grand vide. Surtout parce qu’il n’y a presque plus de Belges.

Lors des derniers mercatos, Anderlecht a presque uniquement acheté ou loué à l’étranger : 14 étrangers plus Bruno en 2016-2017, 10 étrangers plus Boeckx en 2015-2016, 6 étrangers plus Defour en 2014-2015, 5 étrangers plus le Franco-Belge Pollet en 2013-2014…

Résultat des courses : le Sporting n’a plus que sept Belges (dont les jeunes Svilar et Vancamp, formés à Neerpede) dans le noyau, contre 18 étrangers. Jamais dans son histoire, Anderlecht n’en a eu si peu (voir tableau ci-contre).

Et la situation risque de s’aggraver, vu que Youri Tielemans va quasi certainement quitter le Sporting, et qu’il pourrait être suivi par Dendoncker, très convoité par des grands clubs européens. Les situations de deux autres Belges - Olivier Deschacht (en fin de contrat) et Massimo Bruno (fin de location) - sont incertaines. Seul Frank Boeckx est certain d’encore être là la saison prochaine.

Déjà cette saison, Anderlecht est confronté chaque semaine à la règle des six Belges ou assimilés, à inscrire impérativement sur chaque feuille de match (voir ci-dessous). Anderlecht a deux assimilés dans ses rangs : Najar et Acheampong, vu qu’ils ont effectué au moins trois années consécutives de leur formation en Belgique. René Weiler peut donc compter sur neuf joueurs pour remplir les six places belges légales au moment de choisir ses 18 joueurs sélectionnés.

Si Anderlecht ne veut pas devoir remplir son banc avec des U19 la saison prochaine, il n’aura pas le choix. Il faudra acheter du belge lors du prochain mercato.





44% de Belges en D1, dont les naturalisés

Le RSCA en a le moins (7), Malines (17) devance de justesse le Standard (16).

Anderlecht est le club avec le moins de Belges dans son noyau A. Même si le jeune Delcroix va bientôt rejoindre définitivement les grands, il en totalise sept. Avec seulement huit Belges, le Club Bruges n’est pas beaucoup plus belge. La même chose vaut pour Charleroi, avec ses neuf compatriotes. Le plus belge de nos clubs de D1 est Malines, avec 17 éléments. Le Standard, lui, en a 16 dans son noyau A, pour 17 étrangers. Seuls Malines (60 %), St-Trond (55 %) et Beveren (53 %) ont plus de Belges que d’étrangers dans leur noyau.

Des 441 joueurs professionnels qui sont repris dans les 16 noyaux A, seulement 194 ont la nationalité belge ou la double nationalité (comme Harbaoui). 247 joueurs sont étrangers. Seulement 44 % de nos joueurs sont donc belges. Si on considère les joueurs naturalisés comme des étrangers, ce pourcentage baisse à 39 %.

Parmi les étrangers, il y en a donc deux ou trois par club qui sont des assimilés et qui sont donc considérés comme des Belges par la Pro League. Il s’agit de joueurs provenant de la Communauté européenne qui ont joué pendant trois ans (mais pas nécessairement trois saisons de suite) pour un club belge avant leurs 23 ans. Un extra-communautaire doit avoir joué trois saisons de suite pour un club belge avant ses 23 ans.





Bruno: "Pour moi, c’est un avantage"

Un des Belges du noyau est Massimo Bruno. "Cette règle est un avantage pour moi, elle me permet d’être dans les 18", rigole Bruno. "On s’est rendu compte du fait qu’il n’y a pas beaucoup de Belges et qu’il faut réfléchir pour en avoir six sur la feuille. Maintenant que tout le monde est revenu, on verra qui ne sera pas sélectionné. C’est au coach de calculer, pas aux joueurs."

La nationalité belge de Bruno peut être une raison pour le garder la saison prochaine. Mais il n’a aucune garantie. "Je ne me pose pas la question en ce moment", dit Mass. "Il y a une option d’achat à lever. Et sinon, je retourne à Leipzig et puis on verra. J’espère surtout être champion, comme je l’ai été à deux reprises avant de partir. Anderlecht reste le club de mon cœur. Mais s’il y a de meilleurs projets, il faudra réfléchir."