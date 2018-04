Gert Verheyen sera le prochain entraîneur d'Ostende, a confirmé mercredi le club côtier à Belga.

L'actuel coach de l'équipe nationale des U19 va remplacer à partir de la saison prochaine Adnan Custovic. Celui-ci a succédé à Yves Vanderhaeghe, dont il était l'adjoint principal (T2) à la mi-septembre.

Custovic a été en mesure de guider l'équipe côtière, qui a commencé la saison avec un bilan de 1 point sur 21, vers un meilleur classement (11e à la fin de la phase classique du championnat). Ostende est actuellement 5e et avant-dernier du groupe B des playoffs II avec 5 points en 5 matches.

Gert Verheyen, 47 ans, aura pour adjoints Franky Van der Elst et l'entraîneur des gardiens Patrick Creemers, qui sont actuellement ses adjoints en équipe nationale U19.

Le trio a signé un contrat de trois ans.

Verheyen et Van der Elst retrouvent à la côte Hugo Broos, le nouveau directeur sportif d'Ostende, qui avait été leur entraîneur au FC Bruges dans les années 90.

"J'avais envie depuis un petit temps de travailler dans un club", déclare Gert Verheyen sur le site du KVO. "Ostende est un club chaleureux et ambitieux qui entre dans une nouvelle ère. Je suis fier de pouvoir écrire cette nouvelle page de l'histoire du club. La présence de Hugo Broos est un plus. C'est lui qui m'avait fait venir à Bruges il y a plus de 25 ans et maintenant l'histoire se répète".

Après deux ans au Lierse et quatre ans à Anderlecht, Gert Verheyen, dont le nom circulait depuis plusieurs semaines du côté de la Versluys Arena, était passé au FC Bruges en 1992. L'ancien Diable Rouge (50 sélections, 10 buts) est resté 14 ans dans la Venise du Nord, où il a raccroché les crampons en 2006.

Il s'agit d'une première expérience de coach en club pour Gert Verheyen, 47 ans, à la tête des U19 belges depuis 2012.