"Il n’y a pas moyen que les deux équipes prennent trois points dimanche ?"

La question est posée par l’ancien Buffalo auteur de 30 buts en une saison (1999-2000) et ancien Rouche (46 buts de 2000 à 2003), Ole Martin Aarst. Assurément l’un des Norvégiens les plus connus à Gand et à Liège, Ole Martin Aarst, aujourd’hui consultant pour la télévision norvégienne, continue de suivre notre compétition. "Je regarderai le match de dimanche avec attention."

Quinze ans après son départ, l’ancien buteur ouvre la boîte à souvenirs et évoque des souvenirs de Preud'homme, Prosinecki, mais se livre également sur la Coupe du monde de la Belgique.

Ole Martin, vous suivez donc toujours notre compétition ?

"Quand je le peux, je le fais, oui.

(...)