Olivier Deschacht jouera cette saison au Sporting Lokeren, a annoncé samedi le club de Jupiler Pro League sur son site internet. Le défenseur de 37 ans, arrivé en fin de contrat à Anderlecht, retrouve 21 ans plus tard le club où il évolua chez les jeunes entre 1995 et 1997. Ancien international belge (20 caps, la première le 30 avril 2003), Deschacht n'a connu qu'un seul club dans sa carrière au division 1 le RSC Anderlecht. Il a joué depuis 2001, 603 rencontres sous la vareuse mauve dont 395 en championnat et 101 dans les différentes coupes européennes.

La natif de Gand a débuté le football au SK Begonia Lochristi avant de rejoindre en 1991 La Gantoise puis de migrer à Lokeren.

"J'ai l'impression que je ne suis pas encore prêt à mettre un terme à ma carrière de footballeur. J'ai encore de "l'appétit" pour le ballon. Je suis heureux qu'on m'ait donné l'occasion de continuer à vivre cette passion du jeu", a confié Deschacht sur le site de son nouveau club.