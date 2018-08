Le match d'ouverture de la 5e journée du championnat de Belgique de football s'est terminé par la victoire 3-1 d'Ostende sur Zulte Waregem, qui avait ouvert la marque par Hamdi Harbaoui (27e, 0-1). Wout Faes (35e, 1-1), Kevin Vandendriessche (62e, 2-1) et Fashion Sakala (88e, 3-1) ont permis aux Kustboys de grimper à la quatrième place du classement (9 points).

Zulte (5 points) reste 9e. Bien que Zulte-Waregem ait forcé un coup de coin d'emblée (1e), le début de la rencontre a surtout été émaillé par un grand nombre de fautes et de coups francs. Mais Fabrice Ondoa, le gardien d'Ostende, et son vis-à-vis Sammy Bossut n'ont pas dû faire d'arrêts. Sur un contre, Richairo Zivkovics s'est attiré la foudre des supporters ostendais en n'ouvrant pas sur la droite alors qu'il bénéficiait de pas mal d'espace (19e). Vu les nombreux accrochages, le match est resté bloqué jusqu'à ce que Harbaoui profite des tâtonnements de la défense ostendaise pour placer le ballon dans l'angle mal fermé par Ondoa (27e, 0-1).

La défense de Zulte-Waregem n'était pas non plus très hermétique. Sur un mauvais renvoi de Marvin Baudry, Faes a inscrit son premier but pour Ostende (35e, 1-1). Ces deux goals ont incité les deux équipes à tenter plus souvent leur chance au but mais les envois manquaient de puissance ou de précision. Ainsi, lancé par Nill De Pauw, Thomas Buffel a enlevé sa frappe bien au-dessus du but ostendais (40e).

Les Kustboys ont donné l'impression de vouloir emballer la seconde période. Le public, qui n'avait que des cartes jaunes à noter, restait sur sa faim quand Vandendriessche a effectué un sprint à partir de la deuxième ligne avant de tromper Bossut d'un tir à distance (62e, 2-1). Après cette petite perle, Ostende a continué à bâcler son travail à l'image d'un tir de Sakala (70e), monté au jeu à la place de Guri (60e). La pluie a lors fait son apparition mais s'il n'y a pas eu d'éclair dans le ciel, il y en a eu un en fin de rencontre sur la pelouse grâce à un contre mené par Jelle Bataille et Fernando Canesin, ponctué par Sakala (88e, 3-1).