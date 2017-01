Ostende est reparti de son déplacement à Waasland-Beveren avec une victoire par le plus petit écart. Dans une première mi-temps pauvre en occasions, les Côtiers ont parfaitement profité d'un cadeau de la défense waaslandienne: sur un ballon aérien, trois défenseurs se gênaient, Dimata récupérait le cuir avant de crucifier Köteles (45e).

En seconde période, Köteles était décisif sur une tentative de Conte (69e). Dimata, en contre, manquait l'occasion du 0-2 (89e). Ostende, 39 points, conserve sa quatrième place et revient provisoirement à 4 longueurs de la tête du classement, occupée par le Club Bruges, attendu dimanche par le Standard, et Zulte Waregem, victorieux 2-3 à Courtrai dans l'après-midi. Waasland-Beveren, 19 points, est quatorzième.





Genk s'impose à Eupen

Le dernier match de la 22e journée du championnat de Belgique au programme samedi s'est terminé par la victoire 0-1 de Genk à Eupen. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Aly Samatta (82e). Au classement, les Limbourgeois sont désormais 8es (31 points) et Eupen stagne à la 13e place (20 points) après ce 3e revers en quatre matchs.

Comme les deux équipes ont opté pour l'offensive, les spectateurs ont assisté à un début de match à un rythme de feu. Genk a allumé la flamme par Leon Bailey, qui a lancé Leandro Trossard (2e), et Alejandro Pozuelo, qui a expédié le ballon dans les mains de Hendrik Van Crombrugge (3e). Si la réaction des Pandas ne s'est pas fait attendre, c'est Sébastien Dewaest, qui a failli tromper son gardien (4e).

L'enchaînement des offensives s'est poursuivi. Eupen a tablé sur la vitesse de Mamadou Sylla et les tirs -mal calibrés- de Jean-Thierry Lazare (18e, 38e, 41e). Genk a misé sur l'entente entre Aly Samatta et Pozuelo et les envois de Ruslan Malinovskyi (21e), stoppé par le gardien visité.

La première chance de la seconde période a été pour Genk mais Trossard l'a loupée en tirant loin au-dessus (50e). Petit à petit, les visiteurs ont coincé les Eupenois dans leur camp. Ils se sont rapprochés du but. Bien servi par Malinovskyi, Samatta a placé le ballon de la tête à coté (55e). Après de nouvelles tentatives de Trossard (56e), Omar Colley (75e) et Siebe Blondelle (77e), le duo Malinovskyi-Samatta a inscrit le goal de la victoire sur coup de coin (82e, 0-1).