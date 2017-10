Adnan Custovic a été confirmé dans ses fonctions d'entraîneur du KV Ostende. Propulsé T1 après le limogeage d'Yves Vanderhaeghe le 19 septembre dernier, Custovic sera le technicien des 'Kustboys' jusqu'en juin 2019.

C'est ce qu'a annoncé sur Twitter Marc Coucke, président du club de football.

"Adnan Custovic sera l'entraîneur du KVO jusqu'à la fin de la prochaine saison", a écrit Coucke sur Twitter, qui a une nouvelle fois exprimé sa confiance en l'entraîneur bosnien de 39 ans.

"Depuis qu'il est en place, le football s'est amélioré. De plus, Adnan connait très bien le groupe et l'effectif veut continuer l'aventure avec lui", a déclaré Luc Devroe, directeur sportif du club.

Cette nomination est un petit aboutissement pour l'entraîneur. "Je n'ai jamais caché vouloir endosser un jour ou l'autre le rôle de T1", a déclaré Custovic. "Je suis reconnaissant envers la direction de m'offrir cette chance. Je travaille jour et nuit, je suis convaincu que nous allons rapidement nous en sortir."

Depuis sa reprise en main de l'équipe, Adnan Custovic a disputé quatre rencontres, dont une en Coupe. Il présente le bilan de deux victoires, un nul et une défaite, enregistrée ce weekend contre le Club de Bruges. Le leader, longtemps tenu en échec à la Versluys Arena, s'est finalement imposé in extremis grâce à un but d'Anthony Limbombe dans les arrêts de jeu. "Nous avons montré que nous savions toujours jouer au football, j'étais très fier de mes joueurs. Nous devons continuer de la sorte et engranger un deuxième succès. Je ferai de mon mieux pour tirer la quintessence de mon groupe", a ponctué Custovic.

Ostende est toujours dernier au classement avec 5 points en 10 journées. Samedi, les Ostendais se rendront à Saint-Trond dans le cadre de la 11e journée de Jupiler Pro League.