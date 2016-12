Le sélectionneur du Gabon, José Antonio Camacho a retenu une liste de 23 joueurs, parmi lesquels figure le gardien d'Ostende, Didier Ovono, ainsi que la star du Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang et le milieu de la Juventus Turin Mario Lemina, pour disputer la Coupe d'afrique des Nations 2017, du 14 janvier au 5 février, organisée au Gabon.

Dans cette liste de 23 joueurs, publiée mardi sur le site internet de la fédération gabonaise, se trouvent également l'ancien Lorientais Didier Ndong et le défenseur de Cardiff City Bruno Ecuélé Manga.

En plus des 23 joueurs, trois autres ont été placés en "liste d'attente" par leur sélectionneur, qui est entré en fonction début décembre. Il s'agit de Axel Meyé (Eskisehirspor, Turquie), Johan Lengoualama (Raja Casablanca, Maroc) et Donald Nzé (AS Pelican).

Ancien entraîneur du Benfica Lisbonne, Camacho donnera une conférence de presse le 4 janvier à 10h pour "échanger" sur "tous les contours de la préparation de l'équipe nationale", qui disputera le match d'ouverture de la CAN contre la Guinée-Bissau à Libreville le 14 janvier, précise le communiqué de la fédération gabonaise.