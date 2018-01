Fernando Canesin a dû débattre de son avenir avec Marc Coucke et Luc Devroe. Depuis le début de la saison, le milieu offensif d’Ostende ne dispose que d’un court temps de jeu (615’).

En cette période de mercato hivernal, son futur semble être scellé ailleurs qu’à la Côte. Son entraîneur, Adnan Custovic, ne le voit plus dans ses plans. "Le coach m’a expliqué qu’il n’y avait plus de place pour moi dans son système de jeu", a expliqué le joueur de 25 ans dans une interview au Nieuwsblad. Un transfert est donc pressenti.

Problème : le prix de l’ancien Anderlechtois. Les plus grands clubs de Pro League refuseraient de débourser les 3 millions d’euros demandés par le KVO en raison de la mauvaise passe traversée par le Brésilien.

À l’inverse, d’autres clubs seraient intéressés afin de s’approprier les services du joueur. Le hic ici, de nouveau son prix, trop cher pour des équipes comme Malines, par exemple.

Mais Canesin reste positif et y croit : "Je n’ai aucun regret, je me suis senti bien à Ostende. Entre le club et moi, il y a toujours eu du respect. Aujourd’hui, je suis enclin à accepter un compromis."

Une solution semble donc se profiler à l’horizon du joueur : un prêt avec une option d’achat. Des clubs du Royaume seraient d’ailleurs disposés à faire une proposition. Canesin, lui, ne rechignerait pas face à une nouvelle aventure dans une autre compétition.