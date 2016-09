Conté: "J’étais traité comme un minime au RSCA"

Ostende

Le 31 août, Ostende a payé un million à Anderlecht pour faire coup double : s’offrir 100 % des droits de Fernando Canesin et libérer Ibrahima Conté.

"Et dire que j’étais sur la route en direction de Westerlo", rigole le Guinéen. "Bob Peeters me voulait et je n’avais pas oublié que c’était lui qui m’avait lancé en Espoirs à Gand. Je lui avais dit que je venais à Westerlo sauf si Ostende faisait une offre de dernière minute. C’est arrivé et Bob m’a envoyé un SMS pour me souhaiter bonne chance là-bas."

Si Conté préférait la Côte à la Campine, il n’avait surtout qu’une obsession durant ce mercato estival : quitter Anderlecht où il était arrivé en 2014 pour 1,5 million. "Cela restera comme la période la plus difficile de ma carrière. Après une première bonne saison, je me suis blessé au genou. Je travaillais parfois jusqu’à 6 heures par jour, mais on ne m’a plus jamais donné une chance honnête par la suite. Hasi me disait pourtant qu’il comptait sur moi, mais il ne m’alignait jamais. C’était d’autant plus frustrant que l’équipe ne tournait pas."

Conté n’aura été titularisé que deux fois la saison dernière.

"Deux fois de suite en playoffs 1 contre Genk puis Zulte Waregem", précise-t-il. "On a gagné deux fois et j’avais bien joué, Hasi lui-même l’avait dit. La semaine suivante, j’étais pourtant sur le banc, sans aucune explication. Et un peu plus tard, j’étais à nouveau dans la tribune. À la fin, Hasi et moi ne nous adressions même plus la parole."

Le milieu offensif de 25 ans voulait déjà s’en aller en janvier. Ostende avait fait une offre de 1 million (sans avoir les droits de Canesin cette fois), mais Anderlecht avait refusé pour éviter de renforcer la concurrence. "Anderlecht a quand même perdu quatre points contre Ostende en playoffs. On me disait que je devais déjà être content de jouer à Anderlecht. On m’a traité comme un minime."

Le départ d’Hasi n’a rien changé à la volonté de Conté. "Je serais parti même si Anderlecht avait engagé Mourinho. Weiler m’a envoyé dans le noyau B, mais ça ne veut pas dire que je ne l’appréciais pas. Lui au moins a été honnête. Il m’a dit qu’il ne comptait pas sur moi et je pouvais chercher un nouveau club."