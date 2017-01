Yassine El Ghanassy, un joueur difficile à gérer ? Si vous posez la question à Yves Vanderhaeghe, il vous rira au nez. Le Belgo-Marocain n’a jamais été un mauvais garçon, loin de là, mais son impatience lui a longtemps coûté une étiquette qui faillit lui briser sa carrière. Depuis qu’il est à Ostende, en tout cas, le Louviérois ne s’est signalé que positivement, malgré une exclusion encourue contre Schalke durant le stage hivernal. "C’est vrai, j’ai applaudi l’arbitre après une carte jaune totalement injustifiée et j’ai été invité à quitter le terrain après moins de 30 minutes de jeu, explique-t-il. Le coach ne m’en a absolument pas voulu; l’arbitrage était vraiment catastrophique. Exclure un joueur ainsi durant une partie amicale n’a aucun sens."

Avec Ostende, devenu au fil des éliminations un authentique candidat à la victoire en Coupe, Yassine El Ghanassy vit une seconde jeunesse, lui qui n’a encore que 26 ans. Depuis son départ de Gand, sa carrière a été rythmée par les choix précipités. "Je reconnais sans problème que ma carrière était en danger", souffle l’ailier, qui se refit une santé… en Norvège. "Stabaek a été une bouffée d’oxygène. Ce n’est pas une destination que j’aurais envisagée en début de carrière mais quand on fait des bêtises, on est obligé de recommencer en bas de l’échelle. Au final, la Norvège et l’éloignement médiatique m’ont permis de me ressourcer sans pression. J’ai repris plaisir à jouer au ballon."

(...)

