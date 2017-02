Moment de panique jeudi en fin de matinée sur le terrain d’entraînement d’Ostende : sur un simple plongeon, Silvio Proto ne s’est pas relevé, hurlant de douleur et réclamant un médecin. Le gardien se tenait le genou gauche, celui qui lui vaut d’être écarté des terrains depuis le mois de novembre suite à une rupture des ligaments.

L’ancien Anderlechtois connaîtra le verdict ce vendredi. Il a rendez-vous avec le Docteur Declercq à Anvers. Il saura si ce n’est qu’une fausse alerte ou si les ligaments, renforcés par une rééducation spécifique ces dernières semaines afin d’éviter l’opération, n’ont pas tenu.

Si le médecin annonce la seconde possibilité à Silvio Proto ce vendredi, le gardien n’aura plus le choix : il devra passer sur le billard et sera écarté des terrains pour une très longue durée, entre neuf mois et un an. Le verdict serait terrible pour celui qui aura 34 ans au mois de mai.

Dans une interview qu’il nous avait accordée la semaine dernière alors que nous l’avions suivi une journée dans sa rééducation chez Lieven Maesschalck, Silvio Proto expliquait qu’il se battrait pour poursuivre sa carrière. "Quand j’ai cru que je serais sur la touche pour une année avant de savoir que je pourrais peut-être m’en sortir sans opération, j’ai d’abord pensé que ma carrière était terminée. Je me suis ensuite raisonné : j’ai encore trois ans de contrat à Ostende et je n’allais pas abandonner comme ça, même si le retour serait long et difficile."