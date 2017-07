"De l’eau ? Non, une bière. Pourquoi tu me proposes de l’eau ? Parce que c’est ce qu’il y a de moins cher, hein." Laszlo Bölöni était aussi en forme que ses joueurs vendredi soir et on a pu s’en rendre compte même quand l’attaché de presse de l’Antwerp lui a demandé s’il voulait un peu d’eau avant de s’exprimer face à la presse. Le début d’un show qui a même fait rire René Weiler.

Vous êtes un coach heureux, Monsieur Bölöni ?

"Non, je suis déçu. On a volé un point mais on aurait pu en voler trois. Non allez, je reprends mon sérieux. On était bien en place en première période, en étant très présent dans les contacts. Après le repos, on a été bousculé et même acculé par Anderlecht. Heureusement, l’organisation est restée même si on jouait trop bas. On a beaucoup couru et on a souffert mais on a tenu. Aussi parce que les Anderlechtois n’ont pas toujours été inspirés offensivement."

Et qu’avez-vous pensé du public anversois ?

"Les supporters ont été merveilleux. On a joué à douze grâce à eux. Et c’est aussi grâce à eux qu’on a tenu le nul jusqu’au bout."

Êtes-vous satisfait du premier match de Bolat ?

"Je ne sais pas. Avec tous les gens qu’il y avait devant lui, je n’ai pas vu ce qu’il faisait (sourire). Non, il a fait un bon match."

Et Oulare devant ?

Qui ?

Obbi Oulare.

"C’est qui ça ? (L’attaché de presse de l’Antwerp intervient : "C’est votre attaquant, Monsieur Bölöni.") Ah oui, il a bien couru pendant 45 minutes puis c’est devenu dur pour lui. Mais c’est normal, il est arrivé au club il y a 48 heures. On n’a même pas eu le temps de le peser ! Mais vu comme il a couru, ça devrait bien se passer son passage sur la balance."