La Commission des litiges de l'Union belge de football (URBSFA) a infligé une suspension de trois journées et une amende de 3.000 euros au médian de La Gantoise Birger Verstraete.

Son équipier Igor Plastun a obtenu un report du jugement car il n'était pas en mesure de se défendre en raison de ses obligations internationales.

La Gantoise s'est inclinée 2-0 dimanche à Anderlecht lors de la 15e journée de Jupiler Pro League. Les Buffalos se sont retrouvés à dix après 33 minutes et la carte rouge de Birger Verstraete, renvoyé au vestiaire pour une semelle sur la cheville de Dauda. Il avait d'abord reçu une jaune, devenue rouge après que l'arbitre a visionné les images.

Le parquet avait réclamé trois journées. Le club n'avait pas accepté cette proposition, même si Verstraete n'a pas contesté les faits et s'est excusé auprès de Dauda. La Commission des litiges a confirmé les trois journées de suspension car le casier judiciaire de Verstraete n'est pas vierge. Si La Gantoise ne va pas en appel, le coach Jess Thorup ne pourra pas compter sur son médian pour les matchs de championnat contre l'Antwerp (25 novembre) et Lokeren (30 novembre) et la rencontre de Coupe face au Beerschot (4 décembre).

Le jugement pour Plastun, exclu à la 90e pour avoir retenu Nany Dimata, a été ajourné car le joueur ukrainien est retenu en équipe nationale. Plastun risque une journée de suspension. Il devra se présenter le 23 novembre (11h00) devant la Commission des litiges.