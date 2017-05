La Pro League a jeté son dévolu sur les opérateurs autorisés à diffuser les rencontres de la Jupiler Pro League, d'une manière ou d'un autre. Ainsi Telenet et VOO ont pu conserver leurs droits, de façon non-exclusive, pour les trois prochaines années.

La RTBF et la VRT continueront comme l'an dernier à couvrir l'actualité du football belge. "Nous avons investi beaucoup de temps et d'énergie dans ce dossier", a confié Pierre François, l'administrateur délégué de la Pro League, à l'issue de l'Assemblée générale mardi.

"Cela fait plaisir de constater l'intérêt de nos partenaires actuels, mais aussi de nouveaux candidats, pour notre produit. Grâce à une gestion professionnelle du dossier, nous avons pu mener tout cela à bien et conclure même un mois plus tôt que par le passé", a expliqué Pierre François après six mois de travail avec le conseiller italien MP&Silva.

"Avec Proximus et/ou Orange, nous pouvons encore trouver un accord à n'importe quel moment. Nous continuons à négocier, Telenet et VOO n'ont aucune influence sur la décision. Nous voudrions de préférence avoir un accord avant le début de la prochaine saison. Dès qu'il y a un accord, je convoque une assemblée générale pour voter (où une majorité de 80% est nécessaire pour entériner l'accord, ndlr). Proximus et Orange peuvent s'engager pour une, deux ou trois saisons. S'il n'y a pas d'accord pour la prochaine saison, ils peuvent revenir plus tard, mais il y aura un opérateur en plus", a confirmé encore Pierre François.

La Pro League a sciemment voté (et de façon unanime) à un contrat de non-exclusivité pour trois ans, excluant ainsi Eleven Sports et Eurosport. "La fin de la télévision publique n'est pas encore en vue. Mais la concurrence peut revenir pour la procédure de 2020. Ce qui veut dire aussi que les partenaires actuels ne doivent pas se reposer sur leurs lauriers."

La Pro League pourra compter sur environ 75 millions d'euros avec ce nouveau contrat, voire plus avec l'apport d'un autre opérateur, dont 70 millions reviendront aux clubs. Les droits internationaux ne sont pas inclus dans ce montant. Les play-off II seront revalorisés, de l'argent est prévu pour le football féminin, pour les clubs qui s'investiront dans la formation des jeunes et il restera de l'argent pour les clubs de Proximus League (1B).