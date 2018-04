Zulte-Waregem s'est imposé largement samedi face à Mouscron (5-1) lors de la troisième journée des playoffs II dans le groupe A.

Hamdi Harbaoui a notamment inscrit un quadruplé pour permettre à son équipe de prendre la tête du groupe.

L'attaquant Hamdi Harbaoui, qui pourrait retrouver la Belgique à la Coupe du monde avec la Tunisie, a ouvert la marque dès la 23e minute avant que Teddy Mezague n'égalise six minutes plus tard. Dans la foulée, Davy De Fauw redonnait l'avantage aux locaux. En seconde période, Hamdi Harbaoui allait soigner ses statistiques en inscrivant trois nouveaux buts (61e s.p., 78e et 85e).

Au classement, Zulte-Waregem (7 points) prend la tête du groupe A. Suivent Mouscron (6 points), Courtrai (3 points), le Lierse (3 points), Louvain (1 point) et Waasland-Beveren (0 point).





Lokeren vainc Eupen et poursuit sa course en tête du groupe B des playoffs II

Lokeren l'a emporté facilement (3-0) face à Eupen lors de la troisième journée des playoffs II dans le groupe B. Les Waaslandiens, invaincus, sont assurés de rester premiers à l'issue du weekend.

Steve de Ridder (1-0, 13e) a ouvert le score en première période avant que Jose Cevallos (2-0, 65e) ne double la mise après le repos. Remi Mulumba (67e) laissait ensuite les Eupenois à dix et Jordan Loties inscrivait un but contre son camp (3-0, 71e) pour permettre aux locaux de prendre le large. Au classement du groupe B, Lokeren est premier avec sept points en trois matches. Suivent Saint-Trond (3 points), Ostende (2 points), le Beerschot Wilrijk (2 points), Eupen (2 points) et l'Antwerp (1 point). Dimanche, l'Antwerp reçoit le Beerschot Wilrijk tandis qu'Ostende accueille Saint-Trond.

Dans le groupe A, Courtrai s'est rapproché à un point de Zulte Waregem en l'emportant sur la pelouse du Lierse (0-2) grâce à des buts de Jeremy Perbet (33e) et Abdul Ajagun (58e). Oud-Heverlee Louvain a obtenu sa première victoire dans ces playoffs II en s'imposant sur le terrain de Waasland-Beveren (0-2). Julien Gorius (23e) et Nikola Storm (54e) sont les buteurs. Au classement, Zulte-Waregem (7 points) occupe la tête. Suivent Courtrai (6 points), Mouscron (6), OHL (4), le Lierse (3) et Waasland-Beveren (0).