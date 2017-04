Le Lierse et Malines ne sont pas parvenus à se départager (0-0), samedi lors de la 6e journée du groupe A des play-offs II. Malgré ce nul, les Malinois de Yannick Ferrera sont toujours en tête du groupe et comptent désormais trois points d'avance sur le duo composé de l'Union Saint-Gilloise et de Saint-Trond, vainqueur samedi soir de Waasland-Beveren (0-1).

Dans l'autre match du groupe A, Saint-Trond a donc été prendre les trois points sur la pelouse de Waasland-Beveren (0-1). L'équipe d'Ivan Leko s'en est remis à son homme en fort du moment, Pieter Gerkens. Le milieu offensif, qui a marqué le but de la victoire à la 64e, a inscrit son 5e but en six journées de play-offs.

Au classement, Malines est toujours en tête du groupe A avec 13 points, 3 longueurs devant l'Union Saint-Gilloise et Saint-Trond (10 pts). Le Lierse est 4e (7), Waasland-Beveren 5e (6) et le Standard 6e (5).

Dans le groupe B, Genk s'est largement imposé en début de soirée face à Courtrai (3-0). Lokeren a imité les Limbourgeois, n'éprouvant aucune difficulté à écarter Eupen (4-1). Tom De Sutter a ouvert la marque de près (1-0, 4e) avant que Mijat Maric ne convertisse un penalty (2-0, 28e). Quelques secondes après, les 'Pandas' ont réduit le score grâce à un nouveau penalty, converti par Luis Garcia (2-1, 30e). Mais De Sutter à nouveau, d'un tir en première intention, a redonné aux siens une confortable avance (3-1, 43e). En seconde mi-temps, Guus Hupperts a scellé le score de la rencontre (4-1, 71e).

Au classement, Genk est premier (16 pts), devant Lokeren (9 pts), Courtrai (8) et Eupen (7). Dimanche (20h), Mouscron (5e, 4 pts) défiera Roulers (6e, 1 pt).