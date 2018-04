Deux matchs du groupe A ont bouclé la deuxième journée des playoffs 2 de la Jpulier Pro League de football, dimanche soir. Mouscron a remporté le duel des deux vainqueurs de la première journée contre Courtrai (2-1). Les Kerels ont pourtant ouvert la marque grâce à un but contre son camp de Teddy Mézague (14e, 0-1). Taiwo Awoniyi (36e, 1-1) et Dimitri Mohamed sur penalty (85e, 2-1) ont assuré le succès des Hurlus. Zulte-Waregem est allé s'imposer à Waasland-Beveren (1-2). Theo Bongonda (33e) et Nill De Pauw (45e+2) ont donné les trois points aux visiteurs tandis qu'Isaac Kiese Thelin a réduit l'écart sur penalty pour les Waeslandiens (76e, 1-2).

Au classement, Mouscron est en tête (6 points) devant Zulte (4), Courtrai et le Lierse (3), OH Louvain (1) et Waasland-Beveren (0). A Courtrai, Glen De Boeck a reconduit le onze vainqueur de Waasland-Beveren (4-1). Chez les Hurlus, Frank Defays a remplacé Georgios Galitsios, blessé, par Mergim Vojvoda et Fabrice Olinga par Dorin Rotariu. La première alerte est précisément à mettre à l'actif de Rotariu (5e). Sur le coup, Courtrai a commencé à turbiner et grâce à une erreur de Vojvoda, le ballon est parvenu à Idir Ouali, qui a ouvert la marque via Teddy Mezague(14e, 0-1). Les Hennuyers ont réagi et sur un coup de coin d'Oscar Govea, Awoniyi a égalisé (36e, 1-1).

Mouscron, qui a dominé la fin de la première période, a poursuivi sur sa lancée après le repos. Mais la tentative des 20 mètres de Yannis Mbombo (53e) et un contre mal ponctué par Olinga (58e) n'ont pas inquiété Thomas Kaminski. Pour apporter plus de puissance offensive, De Boeck a fait monter au jeu Stijn De Smet et Christophe Lepoint pour Abdul Ajagun et Ouali (64e). La manoeuvre n'a pas marché car sans des interventions de Youcef Attal sur Mbombo (68e) et de Bennard Kumordzi sur Awoniyi (72e), Mouscron aurait pris l'avance. Le but de la victoire est tombé sur penalty par Mohamed (85e, 2-1) pour une faute de Gary Kagelmacher, qui a reçu une carte rouge directe (84e).

Zulte Waregem s'est imposé à Waasland-Beveren. Alors qu'il a dû remplacer Sander Coopman, qui s'est blessé à l'échauffement, Bongonda a passé en revue Daan Foulon et Niels Verburgh avant de placer le ballon entre les jambes de Davy Roef (33e, 0-1). Buteur, l'ailier s'est ensuite transformé en passeur pour permettre à De Pauw de doubler l'écart juste avant le repos (45e+2, 0-2).

Pour tenter de changer la physionomie de la rencontre, Sven Vermant a lancé Ryan Mmaee pour Rachid Ait-Atmane (46e). L'attaquant prêté par le Standard ne pouvait à lui seul camoufler la faiblesse de la prestation de son équipe. Mais encouragés par leurs supporters, les Waeslandiens ont pris l'ascendant. Et sur un penalty accordé pour une faute de main de Sandy Walsh, Thelin a marqué son 17e but de la saison (76e, 1-2).