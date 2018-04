La 4e journée du groupe A des playoffs 2 a vu les victoires de Zulte Waregem au Lierse (1-4) et de Courtrai face à OH Louvain (2-1). Réduit à dix suite à l'exclusion de Selim Amallah (74e), Mouscron a partagé l'enjeu avec Waasland-Beveren (1-1). Zulte (10 points) reste en tête du classement devant Courtrai (9), Mouscron (7), OH Louvain (4), le Lierse (3) et Waasland-Beveren (1).

Dès le coup d'envoi, Zulte Waregem s'est porté à l'attaque et Patrick Rakovsky a directement sauvé son équipe sur un envoi de Hamdi Harbaoui (2e). Le Lierse n'en menait pas large mais n'a pas flanché jusqu'au moment où Zulte a ralenti la cadence. Les Pallieters ont même eu l'occasion de frapper au but mais Aurélien Joachim a été trop lent et Marvin Baudry a eu le temps de revenir (20e). Rakovky a alors de nouveau eu beaucoup de boulot avant de se laisser surprendre par Theo Bongonda (37e, 0-1).

A la reprise, Harbaoui, qui a avait marqué quatre buts contre Mouscron, a signé un triplé. Le Tunisien a d'abord transformé un penalty accordé pour une faute de Joeri Poelmans sur Nill De Pauw (53e, 0-2). Il a ensuite repris de la tête un centre de Peter Olayinka (54e, 0-3), avant de prolonger un ballon de Davy De Fauw (76e, 0-3). Le but de Woke Janssens n'a pas empêché Zulte de faire la fête (83e, 1-4).

A la mi-temps, Courtrai pensait avoir pris le meilleur sur OH Louvain grâce à deux penalties transformés par Teddy Chevalier (11e, 38e). Les Louvanistes s'étaient pourtant montrés les plus entreprenants par Julien Gorius et Joeri Dequévy tandis que Nikola Storm a manqué une belle occasion d'égaliser (29e).

A la reprise, Jovan Kostovski a relancé la rencontre (46e, 2-1). OHL est passé plusieurs fois à côté du 2-2 mais il a trouvé un Sébastien Bruzzese très attentif sur son chemin.

Jeremy Perbet qui attend toujours son centième but en D1 est resté sur le banc.

A Mouscron, il y avait peu de monde et peu d'ambiance quand Mario Jelavic, bien servi par Dimitri Mohamed, a bénéficié de la première occasion du match (3e). Waasland-Beveren a réagi via un coup de tête de Floriano de Vanzo (6e). Les visiteurs ont toutefois donné un peu plus de rythme à la rencontre en ouvrant la marque sur une belle attaque lancée par Vanzo, poursuivie par Olivier Miny et clôturée par Louis Verstraete (12e, 0-1). Alors que Mouscron semblait se laisser endormir par son adversaire, Jelavic a devancé Niels Verburgh pour battre Davy Roef (37e, 1-1).

Plus aucun but n'a été inscrit en seconde période malgré la bonne volonté affichée par Mouscron pourtant en infériorité numérique lorsqu'Amallah a reçu son deuxième carton jaune (74e). Waasland, qui restait sur six défaites, en a profité pour prendre son premier point dans ces playoffs.