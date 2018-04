La cinquième journée des playoffs II proposait un duel entre voisins que Zulte Waregem a remporté au détriment de Courtrai (3-0). Grâce à Theo Bongonda (43e), Hamdi Harbaoui sur penalty (80e) et Onur Kaya (83e), Zulte Waregem est premier du classement du groupe A avec 13 points devant Courtrai (9), Mouscron (7), OH Louvain (4), le Lierse (3) et Wasland-Beveren (1). Les deux autres matches du groupe auront lieu samedi: OH Louvain-Mouscron à 18 heures et Waasland-Beveren - Lierse à 20 heures.

Les supporters de Zulte ont donné le ton en sifflant Teddy Chevalier, le buteur de Courtrai, qui n'a pas laissé un bon souvenir de son passage au stade Arc-en-Ciel. Sur le terrain, les joueurs de Francky Dury ont fait preuve du même engagement. Mais Marvin Baudry n'a pas contrôlé le ballon (8e) et Bongonda a tiré à côté (9e). Quant à Harbaoui, il était bien tenu par Bennard Kumordzi, qui a quitté le terrain blessé (17e). Libéré, l'attaquant tunisien a servi Nill De Pauw, qui n'a pas surpris Sébastien Bruzzese (20e). Le gardien a dévié le ballon dans les parages de Peter Olayinka, qui a manqué une deuxième chance. Le Nigérian allait toutefois être à la base du but d'ouverture: après avoir mis Kristof D'haene dans le vent, Olayinka a placé le ballon sur la tête de Harbaoui, qui l'a cédé à Bongonda (44e, 1-0).

Sans un réflexe de Bruzzese, Olayinka aurait mis son équipe à l'aise (49e). Harbaoui est aussi passé près du but (55e). On semblait parti pour revivre le même scénario qu'en première période quand Christophe Lepoint a commis un penalty sur Olayinka transformé par Harbaoui (80e, 2-0). Enfin, Olayinka a permis à Kaya d'inscrire un but le jour de son 32e anniversaire (83e, 3-0).