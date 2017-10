Le fil du match:

Alors que le Standard était bien rentré dans son match, c'est Courtrai qui ouvre le score à la 10 via D'Haene. Mais Edmilson égalise dans la foulée.

A la 21e, Orlando Sa donne l'avantage aux Rouches.

Cela se complique encore pour Courtrai qui est réduit à 10 à la 37e: Azouni voit rouge pour avoir essuyé ses crampons sur Edmilson. Sa s'offre le doublé juste avant la pause. La deuxième mi-temps risque d'être longue pour les Courtraisiens...

La deuxième période est marquée par l'expulsion de Pocognoli, après recours à la vidéo par M. Wouters. Le Liégeois pensait d'abord avoir obtenu un penalty, mais après avoir visionné les images, l'arbitre est revenu sur sa décision et a donné une deuxième jaune au capitaine du Standard pour simulation. Et en effet, il n'y avait pas de penalty.

Les compos:

Standard: Ochoa, Pocognoli, Laifis, Luyindama, Cavanda, Agbo, Marin, Carlinhos, Edmilson Jr., Mpoku, Sa



Réservistes: Gillet, Cop, Scholz, Miya, Djenepo, Fai, Luchkevych

Courtrai: Kaminski, Makarenko, Kumordzi, Kovacevic, Rougeaux, Ajagun, Van der Bruggen, Azouni, D'Haene, Chevalier, Ouali.





Le live:









Christian Luyindama satisfait de son début de saison

Lorsqu’il a sorti Alexander Scholz du onze de base, pour le match contre Charleroi, Ricardo Sa Pinto avait justifié son choix en disant qu’il voulait plus de physique dans l’axe de sa défense pour contrer David Pollet. Vendredi, en conférence de presse, le coach portugais a insisté sur la mobilité et la vitesse des joueurs offensifs courtraisiens.

L’occasion de relancer le défenseur danois, qui est rétabli de sa blessure? C’est peu probable, d’autant qu’il y aura déjà un autre changement dans le quatre défensif avec la titularisation de Luis Pedro Cavanda à la place de Collins Fai.

Mais en relançant Alexander Scholz, Ricardo Sa Pinto ferait de Christian Luyindama une solution de plus pour remplacer Merveille Bope Bokadi dans l’entrejeu, avec un profil plus ou moins similaire. À savoir un joueur fort dans les duels et la récupération... mais pas très adroit à la relance.

"Globalement, cela se passe plutôt bien pour moi, mais je sais que je dois améliorer mes relances, mes passes", commente Christian Luyindama. "Je continue à travailler pour progresser donc je suis confiant. Jouer médian défensif, comme la saison passée en playoffs 2 ? Je suis à la disposition de l’équipe. Ma vraie place, celle où je préfère jouer et où le coach préfère m’aligner, c’est défenseur central. Mais en cas de besoin, je peux jouer un cran plus haut."

Comme Ricardo Sa Pinto, le Congolais espère décrocher une victoire ce dimanche pour la dédier à son ami Bope. "J’aime quand il joue devant moi mais j’ai confiance en les autres."