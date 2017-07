Des joueurs sont revenus au pays, d’autres ont changé de club. Mais ils ont bien, tous, le même objectif : prendre une revanche sur une ou des saison(s) pourrie(s).

Julien de Sart (Zulte-Waregem)

Sa dernière saison au Standard, son année à Middlesbrough et son prêt à Derby County lui ont laissé un goût amer en bouche. Longtemps considéré comme l’un des médians défensifs les plus élégants de notre championnat, Julien de Sart a calé. Le retour en Belgique de ce pur produit du Standard n’est pas anodin. Sa destination non plus. S’il a choisi Zulte Waregem, c’est parce que le club et le coach répondent parfaitement à ses attentes. Zulte Waregem et Francky Dury n’ont pas froid aux yeux et n’hésitent pas à faire confiance aux joueurs. Julien de Sart a déjà prouvé toute son utilité en Supercoupe. Il n’a rien perdu de ses bons pieds et y a ajouté du volume de course.

Christophe Lepoint (Courtrai)

À 32 ans, Christophe Lepoint a déjà voyagé un peu partout. Courtrai sera son septième club belge et il arrive une nouvelle fois avec l’esprit revanchard. Le médian a, depuis des années, alterné les hauts et les bas et semble devoir constamment prouver sa valeur à son coach et sa direction. Avec Franck Dury, il pensait avoir trouvé la personne qui lui ferait confiance en toutes circonstances. La fin de leur idylle ne s’est pas déroulée au mieux. Le joueur a été mis de côté en playoffs. Chose qu’il n’a pas appréciée. La rupture est venue, malgré l’aide de Dury qui le voit comme un pion important, d’un désaccord sur son contrat. Le joueur voulait un bail à plus long terme que ce que Zulte Waregem lui offrait.

Nicolae Stanciu (Anderlecht)

Jamais un club n’avait déposé une telle somme pour un joueur. Dix millions d’euros, soit près du double du précédent record (6 millions pour Steven Defour). Un montant qu’Anderlecht est loin d’avoir rentabilisé. La première saison du Roumain n’a pas été bonne au point de le voir passer les playoffs sur le banc, René Weiler lui préférant Sofiane Hanni au poste de numéro 10. Le Roumain a travaillé dur pour revenir au niveau et être prêt pour la nouvelle saison. Il était l’une des bonnes surprises de la préparation mais est retombé dans ses travers.

Jérémy Perbet (Bruges)

Il aurait pu s’en aller vers de lointaines contrées.

