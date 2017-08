La première utilisation de l’arbitrage vidéo en Pro League fait déjà parler d’elle.

Samedi, à la 44e minute de Mouscron - Charleroi, Dodi Lukebakio a, semble-t-il, accroché Olinga dans le rectangle. À vitesse réelle, il était difficile de se prononcer. L’arbitre, Wim Smet, a donc pris la décision de s’en remettre à l’arbitrage vidéo. Après avoir mimé le geste d’un écran avec ses mains, il s’est dirigé vers une télévision afin de visionner les ralentis de la phase. Il est ensuite resté scotché devant le moniteur pendant… quatre longues minutes, avant d’accorder le penalty à Mouscron. Un penalty tout sauf évident.

"Pour moi, sincèrement, il n’y a pas faute car je n’ai pas touché mon adversaire", indiquait Dodi Lukebakio. "Mais je respecte le choix de l’arbitre. En attendant sa décision, j’étais convaincu qu’il n’allait pas siffler. Il l’a finalement fait. Je respecte." Gaëtan Hendrickx, lui, était un peu plus perplexe. "C’est la première fois que cela arrive donc c’est spécial, il faut bien l’avouer. Je ne suis pas certain que l’arbitre aurait sifflé si le score était toujours de 0-0. Mais l’arbitre a regardé si longtemps la vidéo qu’on va lui faire confiance ( sourire ). Mais moi, du terrain, je trouve cela léger."

C’est l’attente entre la faute (?) et le coup de sifflet de Wim Smet qui a gêné les joueurs. "Cela casse le rythme car on a tous trouvé cela long, c’était bizarre. Mais la vidéo, c’est comme ça… Il faudra faire avec." "Il y avait moyen de faire cela plus rapidement", résumait David Pollet qui, lui, avait vu un penalty.

Après la rencontre, l’heure était au questionnement. "On fait quoi s’il y a dix phases de ce genre par match ? Les matches vont durer combien de temps ?" , indiquait le buteur carolo. "Imaginez que cela arrive durant une rencontre plus chaude, que peut-il se passer ? Il faut aider les arbitres mais aujourd’hui, je ne pense pas que cela l’a aidé", estimait Mazzù. Vojodova, lui, se demandait : "Et pourquoi n’a-t-on pas jugé, avec la vidéo, la phase du penalty de Charleroi, qui était léger ?"

Bref, après ce premier essai, la vidéo est encore loin de faire l’unanimité…