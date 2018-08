Le Club de Bruges s'est imposé 2-1 contre le Sporting d'Anderlecht dans le premier sommet de la saison, dimanche pour le compte de la 5e journée de Jupiler Pro League. Dans une première mi-temps globalement dominée, les Brugeois ont marqué à deux reprises via Dennis (3e) et Vanaken (43e) alors que Musona avait égalisé (19e). Ce succès permet aux Brugeois (13 pts) de prendre la tête et d'infliger à Anderlecht (2e, 12 pts) son premier revers de la saison.

Pour ce premier topper de la saison, Ivan Leko faisait d'emblée confiance à son attaquant iranien Kaveh Rezaei, fraîchement arrivé de Charleroi.

Comme souvent, le Club de Bruges a entamé son match tambours battants, obtenant coup sur coup deux corners. Le deuxième, botté par Hans Vanaken, a trouvé la tête de Dennis. Le Nigérian, 1m74, s'est faufilé entre deux défenseurs bruxellois pour trouver le chemin des filets de Thomas Didillon d'une tête croisée (1-0, 3e).

Le début de match, d'une haute intensité technique, a vu la phalange d'Hein Vanhaezebrouck revenir dans la partie sur son premier tir cadré. Landry Dimata, trouvé dans la profondeur par Adrien Trebel, a vu son centre en retrait trouver Knowledge Musona, seul au petit rectangle (1-1, 19e).

Malgré deux farouches occasions anderlechtoises, signées Salemaekers (32e) et Dimata (37e), ce sont bien les Gazelles qui se sont montrées les plus dangereuses. Antonio Milic, voulant laisser filer le ballon en coup de pied de but, a vu Dennis lui subtiliser le cuir. Le Nigérian a temporisé avant de trouver Rezaei mais c'était sans compter sur un très bon Didillon, attentif sur sa ligne (34e).

Prenant l'ascendant physiquement, le Club a pris l'avantage sur une très belle combinaison entre Vanaken et son capitaine néerlandais Ruud Vormer. A la réception d'un une-deux rapide et précis, Vanaken s'est joué du jeune Sebastiaan Bornauw, 19 ans, avant de tromper Didillon du plat du pied (2-1, 43e).

L'entame du second acte s'est montré plus poussif, les deux équipes étant moins précises. Anderlecht était toutefois le plus pressant via Saelemaekers (47e), Santini (49e) ou encore Amuzu (60e).

Après une occasion signée Rezaei suite à une mauvaise relance de Milic (64e), les Brugeois sont passés très proche de creuser l'écart. Sur un nouveau corner, le Français Benoit Poulain a vu sa tête croisée heurter le poteau avant d'arriver dans les bras de Didillon (70e), heureux de pouvoir s'emparer du ballon. Vanaken, précieux dans l'entrejeu brugeois mais manquant de tranchant dans son dernier geste, a une nouvelle fois alerté Didillon (77e).

Anderlecht pensait hériter d'un penalty de Bart Vertenten, qui aura d'ailleurs bien dirigé les échanges, mais le VAR a ajusté la décision de l'arbitre, le tacle de Poulain étant effectué à l'entrée de la rectangle. L'envoi de Dimata a ensuite trouvé le mur brugeois (80e).

Malgré l'entrée de Zakaria Bakkali, qui jouait ses premières minutes pour le RSCA, le Sporting n'a pas pu trouver la faille dans l'arrière-garde de la Venise du Nord, pourtant quelque peu fébrile dans le temps additionnel.

Le Club de Bruges inflige donc au RSCA sa première défaite de la saison et prend les commandes du championnat avec 13 unités. Les Brugeois devancent d'une longueur son adversaire du jour. Le Standard et l'Antwerp suivent avec 11 unités.

Les matches La Gantoise - Lokeren (18h) et Genk - Waasland-Beveren viendront ponctuer cette 5e journée de championnat. En cas de victoire, les Limbourgeois pourraient rejoindre le Club de Bruges en tête de championnat.





Anderlecht a parfaitement négocié son début de saison: quatre victoires en quatre rencontres, 13 buts marqués, 4 encaissés. Bruges a perdu ses premiers points dimanche dernier à l'Antwerp (1-1) suite à une erreur du gardien Karlo Letica en fin de rencontre. Porté par son duo Ivan Santini-Nany Dimata, respectivement auteurs de 7 et 4 buts, Anderlecht se déplace chez son rival avec 2 unités de plus et un moral gonflé à bloc.

L'entraîneur brugeois Ivan Leko devra composer avec les blessures de plusieurs joueurs (Jelle Vossen, Clinton Mata, Marvelous Nakamba et Krépin Diatta) alors que Wesley est suspendu. Le Croate se retrouve avec très peu de solutions offensives et pourrait devoir lancer d'emblée sa dernière recrue, l'Iranien Kaveh Rezaei, tout juste transféré de Charleroi.Didillon - Milic, Bornauw, Vranjes - Amuzu, Saelemaeker - Makarenko, Trebel - Santini, Dimata, Musona

: Letica - Denswil, Mitrovic, Poulain - Danjuma, Rits, Vormer, Dennis - Vanaken - Wesley, Rezaei