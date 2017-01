"Le Standard doit gagner pour atteindre le Top 6 ? S’il y figurait, le Standard devrait également l’emporter pour y rester", explique le coach du FC Bruges.

Avant de poursuivre: "Cela ne fait donc aucune différence. Ce match sera très compliqué pour nous comme la suite de notre calendrier (NdlR : contre Waasland, à Gand et contre Charleroi) . Le départ de Trebel ? C’était un battant qui n’est plus là mais le Standard a désormais d’autres atouts à faire valoir comme Belfodil qui sera bien présent. C’est un joueur important pour les Liégeois et qui apporte énormément à son club. Il sait débloquer une situation. Ce n’est donc pas un hasard si la Premier League a montré de l’intérêt pour lui. Quant à moi, revenir à Sclessin me fait toujours quelque chose. J’y ai passé de très bons moments dans ma carrière de joueur, dirigeant et entraîneur."