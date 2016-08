Pro League: Courtrai et Malines gagnent à l'extérieur, Ostende s'impose contre Waasland-Beveren

Division 1A

Avant le 'Super Sunday' de dimanche, trois rencontres avaient encore lieu samedi soir dans le cadre de la 5e journée de Jupiler Pro League. Si Courtrai s'est imposé 1-2 au Stayen de Saint-Trond, Westerlo s'est par contre incliné sur le même score face à Malines. Waasland-Beveren n'a de son côté pas fait le poids à Ostende (2-1).

Rapidement réduit à 10 après l'expulsion de Kevin Koubemba dès la 15e minute de jeu, Saint-Trond a encaissé un but juste avant la pause venu des pieds de Xavier Mercier (45e, 0-1). Cinq minutes après la mi-temps, Hervé Kagé fasait le break pour Courtrai (50e, 0-2). A la 56e minute de jeu, Steven De Petter réduisait l'écart en faveur des Canaris. Un but toutefois insuffisant pour revenir dans la partie. Les Limbourgeois concèdent finalement leur 3e revers de la saison et occupent la 12e place de Pro League, tandis que Courtrai se hisse à la 7e place.

Mis à mal après l'ouverture du score sur corner du joueur de Westerlo M'boussy (34e, 1-0), Malines a recollé au score peu de temps avant le repos par l'intermédiaire de Yohan Croizet (45e, 1-1). Lors du second acte, les Malinois ont validé leur deuxième succès de la saison après le but de Mats Rits qui conclut une belle combinaison des Sang et Or (84e, 1-2). Malines pointe à la 6e place de Pro League. Westerlo, par contre, conserve sa triste position de lanterne rouge.

Opposé à Waasland-Beveren, les Côtiers du KV Ostende ont pris rapidement les devants grâce au doublé de Knowledge Musona (3e, 1-0 et 35e, 2-0). Les Waeslandiens ont ensuite été réduits à 10 après l'expulsion d'Ibrahima Seck à la demi-heure de jeu. L'arbitre de la rencontre, Alexandre Boucaut, réservait le même sort à l'Ostendais Jonckheere qui écopait d'un second carton jaune cinq minutes plus tard (35e). Le but de Jans, inscrit en seconde période, ne changera pas le résultat final de la rencontre (85e, 2-1). Avec une troisième victoire en cinq rencontres, Ostende grimpe sur le podium (3e), alors que Waasland-Beveren plonge dans les bas-fonds du classement (15e).