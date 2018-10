Le Racing Genk a fait respecter son statut de leader du championnat samedi en s'imposant 2-1 contre la KAS Eupen à la Luminus Arena lors de la 11e journée de championnat. De retour de blessure, Leandro Trossard a marqué les deux buts des siens Trossard a fêté son retour à la compétition de la plus belle des manières. Blessé à l'épaule début octobre lors de la défaite des Limbourgeois à Sarpsborg (3-1) en Europa League, le milieu offensif a ouvert le score d'une frappe lointaine en première période (1-0, 19e). Dominatrice, l'équipe de Philippe Clement a doublé son avance, toujours via Trossard, cette fois à l'affut d'un ballon renvoyé par le poteau eupenois (2-0, 66e). C'est déjà le 8e but en championnat du Belge, qui rejoint Ivan Santini (Anderlecht) en tête du classement des buteurs.

Mais Genk, qui n'est pas parvenu à creuser définitivement l'écart, s'est fait surprendre en fin de match. Les Pandas de Claude Makélélé, jamais résignés, ont vu Cheick Keita réduire l'écart d'une frappe sous la barre de Danny Vukovic (2-1, 81e). Sereins dans l'ensemble, les Limbourgeois n'ont pas tremblé et signent donc une 9 victoire en 11 journées. Genk est en tête avec 29 points, soit trois de plus que le Club de Bruges et sept que l'Antwerp. Eupen est 12e (10 pts).

Saint-Trond à l'arrêt

Sur la lancée de son très bon début de saison, l'Antwerp s'est imposé 2-1 devant Lokeren, samedi au Bosuil pour le compte de la 11e journée de D1A. Dominatrice, l'équipe anversoise aura douté l'espace de dix minutes entre l'égalisation de Lokeren et le but victorieux de Lior Refaelov. L'équipe de Laszlo Boloni a pris les commandes la partie grâce à Faris Haroun, bien servi en retrait par Dieumerci Mbokani (1-0, 40e). Malgré de nombreuses occasions, les Anversois ont vu Steve de Ridder égaliser sur un tir lointain (1-1, 74e). Peut-être aidé par l'exclusion de Kilian Overmeire pour une seconde jaune à la 78e, le Great Old a finalement pris les trois points grâce à une belle reprise de volée de Refaelov (2-1, 83e).

Dans le même temps, Courtrai s'est imposé 3-1 contre Saint-Trond. Les Canaris, qui restaient sur 5 matches sans défaite en championnat, ont pourtant ouvert le score dès la 7e minute grâce à un tir tendu du Japonais Daichi Kamada (0-1, 7e). Mais les troupes de Glen De Boeck ont inversé la tendance avant la pause grâce à Jovan Stojanovic. Auteur d'un doublé, le Serbe a d'abord marqué en un temps sur un service de Kristof D'Haene (1-1, 25e) puis a donné l'avance aux siens, à l'affut d'un ballon relaché par Kenny Steppe (2-1, 45e+1). En fin de match, Kanu a scellé le score de la rencontre (3-1, 83e).

Au classement, l'Antwerp est 3e avec 22 points, Saint-Trond 6e (17), Courtrai 8e (14) et Lokeren 15e (5 pts).