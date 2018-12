L'Antwerp est allé s'imposer au Cercle Bruges 0-3 (mi-temps: 0-2) pour le compte de la 18e journée du championnat de Belgique dimanche en terre brugeoise.

Lior Refaelov avait ouvert la marque dès la 12e minute de jeu, convertissant un penalty pour une faute du gardien brugeois, Adrien Bongiovanni sur William Owusu (0-1). Le Ghanéen doublait ensuite la marque à la 40e minute bien servi par Aurelio Buta (0-2).

En deuxième période, Refaelov ajoutait un second but à titre personnel, le 3e pour le 'Great Old' sur un service de Dieumerci Mbokani (0-3) à la 53e minute.

Au classement, les Anversois de Lazslo Bölöni dépassent le Club Bruges et s'installent à la 2e place de la Jupiler Pro League à la poursuite de Genk. Les Limbourgeois restent en tête avec 39 points, mais ont été contraint au match nul samedi face à Courtrai (1-1). L'Antwerp compte 35 points pour 34 au Club Bruges. Le Cercle est 10e avec 22 unités au compteur.