Après s'être qualifiée pour les demi-finales de la Coupe, La Gantoise a poursuivi sa récolte de victoires contre le Cercle Bruges vendredi (4-1). Brecht Dejaegere (17e), Sigurd Rosted (34e), Jonathan David (51e) et Vadis Odjidja (64e) ont permis aux Buffalos de remporter le match d'ouverture de la 20e journée du championnat de Belgique et de se hisser à la 5e place avec 31 points, tout comme Anderlecht (4e) et Saint-Trond (6e). Le Cercle, qui a réduit le score par Serge Gakpé (85e), reste 9e (25 points).

La Gantoise n'a pas été gênée par la composition très défensive du Cercle Bruges. Certainement pas Odjidja qui a distillé deux passes précises à Jean-Luc Dompé (1e) et à Roman Yaremchuk (2e). Les Buffalos ont continué leur démonstration, manquant encore le but d'ouverture par Yaremchuk (13e) et Rosted (16e). Dejaegere a fini par couper le souffle aux Brugeois en inscrivant son premier but de la saison sur un ballon mal renvoyé par Paul Nardi (17e, 1-0). Le Cercle a réagi mais Yannick Thoelen, qui remplaçait Lovre Kalinic sur le point de rejoindre Aston Villa, n'a pas eu de sueur sur les reprises d'Irvin Cardona (23e, 24e).

Les visités se sont de nouveau retrouvés dos au mur et Rosted, servi par Odjidja, les a assommés (34e, 2-0). Les Gantois ont encore eu une charrette d'occasions dont David et Dejaegere n'ont pas profité et Yaremchuk a agrandi sa collection de ratés (38e, 42e).

Les Buffalos pouvaient se considérer mal payés et David, sur une nouvelle passe d'Odjidja, a amélioré le rapport occasions/buts de son équipe (51e, 3-0). Les Gantois n'étaient pas rassasiés et Odjidja s'est transformé en buteur en balançant un tir dans l'angle opposé de l'extérieur du rectangle (64e, 4-0). A partir de ce moment-là, les visités ont poursuivi leur bonhomme de chemin en roue libre et n'ont pas été ennuyés par les tirs non cadrés de Gianni Bruno (69e) et Gakpé (74e). Le milieu togolais passé par le Standard n'a pas manqué une nouvelle fois l'objectif (85e, 4-1).