Le Cercle Bruges réussit son retour en division 1: il a battu Zulte-Waregem 3-1 et est toujours invaincu après quatre journées de championnat. Au classement, le Cercle occupe la 4e place avec 8 points tout comme le Standard (3e), qui s'est imposé à Lokeren (0-3). Waasland-Beveren/Saint-Trond s'est terminé par un partage (2-2).

Le Cercle n'en a pas mené large en début de rencontre. Paul Nardi a directement été enfermé sur un coup de coin (5e). Peu après, le gardien brugeois a été aidé par son défenseur pour bloquer Hamdi Harbaoui, qui s'était retrouvé dans une position incroyable (10e). Zulte était bien dans le match et le Cercle se cherchait. Cela ne l'a pas empêché de prendre l'avance par Johanna Omolo grâce à la complicité de Sammy Bossut (33e, 1-0).

A la reprise, Zulte s'est encore montré le plus dangereux. Il a inquiété Nardi à plusieurs reprises par Mamadou Sylla (46e) et Thomas Buffel (50e) avant que Harbaoui n'égalise (53e, 1-1). Le Cercle avait chaud. Nardi s'est encore distingué sur une reprise de la tête de Timothy Derijck (62e) et sur un assaut de Theo Bongonda (64e). Une nouvelle fois, le Cercle s'est sorti de ce pétrin. Gianni Bruno a transformé un penalty accordé pour une faute d'Erdin Demir sur Dylan De Belder (72e, 2-1). L'attaquant liégeois a finalement signé son deuxième doublé (90e+3, 3-1).

A Waasland-Bereven/Saint-Trond, le coup d'envoi a été sifflé avec un quart d'heure de retard en raison de problème de transmission avec le VAR. Mais la rencontre a démarré à toute allure avec un but de Nana Opoku Amponah, qui a été préféré à Beni Bandibanga peu efficace jusqu'ici (8e, 1-0). Les visités ont continué à dominer mais s'exposaient aux contres des Trudonnaires. Davy Roef a dû s'étendre sur une tentative d'Alexis de Sart (17e) avant de sortir d'un plat du pied un envoi de près de Roman Bezus (20e). Mais le gardien waeslandien n'a pas eu l'ombre d'une chance quand Wataru Endo s'est retrouvé face à lui (32e, 1-1).

La seconde période a débuté par une série d'approximations trudonnaires à laquelle Bezus a cru metre fin mais son but a été annulé après consultation du VAR (52e). Par contre, il n'y a pas eu de doute quand de Sart a donné l'avance à Saint-Trond (78e, 1-2). Mais Saint-Trond a engrangé un nouveau partage suite à l'égalisation instantanée de Denzel Jubitana (79e, 2-2).

Au classement, Saint-Trond (4 points) est 10e et Waasland (3) 12e.

Ostende s'impose à Courtrai

Ostende a décroché son deuxième succès de la saison samedi soir à Courtrai (1-2) dans le cadre de la 4e journée de championnat de football. Avec deux victoires et deux défaites (6 points), les Kustboys sont 7e. Les Kerels, qui ont terminé à dix suite à l'exclusion d'Elohim Rolland (90e+2), sont 13e avec une seule unité. Les prestations de Courtrai et d'Ostende n'ont guère été passionnantes jusqu'ici. Et les Côtiers ont renforcé cette constatation en perdant immédiatement le ballon sur la mise en jeu. Un peu plus tard, Canesin n'a pas profité d'une perte de balle d'Idir Ouali (8e). Mais les Kustboys étaient toujours à l'attaque. Sur le troisième corner, ils ont ouvert la marque par Goran Milovic après que Sébastien Bruzzese a renvoyé dans ses pieds un tir de Zarko Tomasevic (9e, 0-1).

Courtrai a mis du temps à se réveiller et tous les supporters ont cru à l'égalisation quand Jovan Stojanovic a expédié le ballon sur la transversale (29e). Les visités se sont ensuite présentés à plusieurs reprises dans les seize mèters adverses mais Ouali (33e)et Ilombe Mboyo (40e)n'ont pas surpris Fabrice Ondoa.

Courtrai a poursuivi sur sa lancée mais Ouali a visé le petit filet (53e) et a placé le ballon dans les mains d'Ondoa (57e). Jovan Stojanovic a également eu deux opportunités de tromper le gardien ostendais. Le Serbe est passé tout près sur coup franc (64e) mais il a égalisé sur une passe de Karel D'Haene (80e, 1-1).

Les Coutraisiens espéraient prendre un point mais Aleksandr Bjelica en a décidé autrement d'un tir des vingt mètres dans l'angle supérieur (82e, 1-2).