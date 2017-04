Roger Vanden Stock, à la demande de la Pro League, a accepté une prolongation de deux ans de son mandat de président du conseil d'aministration lundi lors de son assemblée générale, a communiqué la Pro League.

Le président du RSC Anderlecht Roger Vanden Stock, 74 ans, avait succédé fin avril 2015 à Michel Dupont, démissionnaire, à ce poste.

Deux nouveaux membres se joindront à partir du 1er juillet au conseil d'aministration de la Pro League. Patrick Janssens (KRC Genk) et Luc Devroe (KV Ostende) viendront en effet alors siéger aux côtés de Joseph Allijns (KV Courtrai), Mehdi Bayat (Sporting Charleroi), Michel Louwagie (La Gantoise), Vincent Mannaert (Club Bruges), Johan Timmermans (KV Malines), Herman Van Holsbeeck (RSC Anderlecht) et Paul Van der Schueren (OH Louvain).

Au Comité exécutif de l'Union Royale Belge de football (URBSFA) les mandats de Joseph Allijns, Mehdi Bayat et Daniel Spreutels (RSC Anderlecht) sont toujours en cours. Paul Van Der Schueren remplacera comme déjà dit Herman Wijnants (KVC Westerlo) pour les deux dernières saisons de son mandat dès le 1er juillet. Bart Verhaeghe (Club Bruges), Johan Timmermans et Bruno Venanzi (Standard) étaient sortants et ont été réélus. Mieke Declerq (Zulte Waregem) est la première femme qui représentera la Pro League au Comité Exécutif.

réuniront