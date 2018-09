Découvrez tous les résultats de la soirée.

Le KAS Eupen s'est incliné 1-2 à domicile face au KV Ostende samedi lors de la huitième journée de Jupiler Pro League. Il s'agit du premier revers des Eupenois après une série de trois matchs sans défaite. Le KV Ostende grimpe par la même occasion à la sixième place et pousse le Standard de Liège hors du top 6.

Les Eupenois héritaient de la première véritable occasion de la partie. À la 9e minute de jeu, le portier Fabrice Ondoa devait s'y prendre à deux fois pour empêcher finalement l'attaquant des Pandas David Pollet d'ouvrir le score. Les Côtiers répliquaient quatre minutes plus tard. Lancé en profondeur par son capitaine Zarko Tomasevic, Fashion Sakala remportait son duel avec Hendrik van Crombrugge et mettait les Ostendais aux commandes. Il fallait attendre la 59e pour voir les Eupenois revenir au score. Ondoa était surpris par la frappe sur coup franc de Luis Garcia qui rebondissait juste devant lui pour filer au fond du but. Dans la foulée, Ostende reprenait son avantage, grâce à une frappe puissante de Richairo Zivkovic (63e) dans le rectangle, pour ne plus jamais le lâcher.

À 20h se disputait également la rencontre entre Lokeren et Mouscron. Les deux équipes se sont neutralisées sur le score de 0-0 au Daknam. Au classement provisoire de cette huitième journée, Ostende grimpe à la sixième place avec 13 points, autant qu'Anderlecht et La Gantoise et un point de plus que le Standard de Liège, septième avec 12 points. Eupen reste coincé à la douzième place avec 7 points. Suivent Lokeren, quatorzième avec 5 points, et Mouscron, seizième et lanterne rouge, avec 4 points.

Le match entre Saint-Trond et l'Antwerp débutait à 20h30 et s'est soldé par une victoire 2-0 des Trudonaires.

Dimanche, La Gantoise reçoit le Club Bruges à 14h30 avant le 'Clasico' Standard/Anderlecht à 18h00. La journée se terminera par Cercle Bruges/Genk (20h00).