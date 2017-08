Après la deuxième journée de la Jupiler Pro league, il n'y a plus que deux équipes avec le maximum de points: Charleroi, vainqueur à Mouscron (2-5), et Zulte Waregem, qui s'est imposé face à Saint-Trond (2-0). Les autres rencontres au programme samedi ont enregistré la victoire de Courtrai sur Lokeren (1-0) et le partage entre Waasland-Beveren et Malines (2-2).

Zulte - Saint-Trond 2-0

Zulte s'est lancé dans la bagarre avec enthousiasme. Ainsi Brian Hamaklainen a essayé de trouver Davy de Fauw dans la zone adverse, qui a été devancé par Jorge Teixeira (4e). Sander Coopman a tenté sa d'un tir à distance, qui n'a pas ennuyé Lucas Pirard (5e). Waregem pressait mais commettait aussi pas mal de fautes qui ont valu des cartes jaunes à Julien de Sart (16e) et à Onur Kaya (18e). Ces sanctions ont sans doute eu des répercussions sur le comportement d'ensemble des Flandriens, qui ont laissé Saint-Trond revenir dans le coup. Michael Heylen a dû intervenir en force devant Babacar Gueye (44e). C'est toutefois Peter Olayinka, le milieu nigérian de Zulte, qui a loupé la plus grosse occasion de la première période (45e).

La seconde période a débuté par un duel entre les frères de Sart, Julien prenant le meilleur sur Alexis (51e). Peu après, le match a basculé lorsque Damien Dussaut a reçu une deuxième carte jaune (53e) et que Saint-Trond s'est retrouvé à dix. Zulte Waregem a instantanément profité de cette supériorité numérique par Heylen, qui a repris de la tête un centre de Nill De Pauw (56e, 1-0).

Encore plus enthousiastes, les Flandriens ont mis Lucas Pirard à contribution. Mais il a fallu un penalty sifflé pour une faute de main de Teixeira pour qu'Aaron Leya Iseka surprenne le gardien des Canaris (82e, 2-0). dans les arrêts de jeu, Jordan Botaka a obligé Louis Bostyn a effectuer une belle parade mais Zulte Waregem avait déjà les trois points bien en mains (90e+2).

Waasland Beveren - Malines 2-2

La rencontre Waasland Beveren-Malines a été précédée d'une minute de silence à la mémoire d'un ancien dirigeant du club visité. Et ce calme a perduré jusqu'au goal d'ouverture de Ryota Morioka (33e, 1-0). Pourtant, le milieu japonais des Waeslandiens avait d'emblée lancé Zinho Gano mais le longiligne attaquant a hésité et a expédié le ballon du mauvais côté (3e). Déjà fort silencieux, les supporters locaux ont poussé un ouf de soulagement quand Laurent Jans a dévié à la dernière seconde une conclusion de Glenn Claes (33e). Ils avaient à peine hurlé leur joie sur le but de Morioka (33e, 1-0) que Mats Rits leur a cousu la bouche (35e, 1-1).

Pas pour longtemps: Nana Opoku Ampomah a trouvé au deuxième poteau Morioka, qui a brûlé Colin Coosemans (47e, 2-1). Les Waeslandiens ont eu plusieurs occasions de creuser encore plus l'écart. C'était chance sur chance qu'Olivier Myny (61e) et Ampomah (64e) ont gaspillées. Par contre, Rits a été tout heureux de surprendre Merveille Goblet inattentif (76e, 2-2). Malgré la bonne volonté des deux équipes la rencontre s'est terminée par un partage et un doublé partout.

Courtrai - Lokeren 1-0

Étonnamment, les coaches de Courtrai et de Lokeren ont reconduit les mêmes formations, qui ont connu la défaite le week-dernier. Sous l'impulsion de Hannes Van der Bruggen, Courtrai a donné de la consistance à la rencontre. Le capitaine des Kerels a d'ailleurs été le premier à alerter Davino Verhulst (8e, 10e). Peu après, Teddy Chevalier a amené l'unique but en ouvrant vers Bryan Verboom, qui a cédé le ballon Christophe Lepoint (13e, 1-0). Courtrai a poursuivi sur le même rythme mais Idir Ouali (35e) et Chevalier n'ont pu tromper un Verhulst intransigeant. Le gardien lokerenois leur a concédé des corners, que les Kerels ont mal exploités.

Pour tenter d'égaliser, Runar Krinstinsson a lancé à la reprise Ari Skulason à la place de Tracy Mpati. Cela n'a rien changé: c'est encore Verhulst qui a été mis sur le grill par Ouali (51e). Pourtant, Lokeren est passé près du but de l'égalisation par Steve De Ridder (89e) et Marjko Miric (90e).