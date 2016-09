Division 1A

Qui est le grand gagnant de cette sixième journée, la première après la clôture du mercato ? La Pro League, tout simplement ! Sur les pelouses du royaume, on a pu voir de nouvelles têtes qui vont assurément hausser le niveau général.

Deux d’entre eux ont particulièrement marqué les esprits. Le premier, c’est Nicolas Stanciu. Quand on a coûté dix briques, on est forcément attendu au tournant. Pour sa première, le Roumain était sous pression. Mais il a pleinement assumé son statut, ce qui n’était pas simple, en laissant voir des qualités techniques et une vista très intéressantes. Stanciu a la classe, c’est certain. Il a tout pour plaire au public du stade Constant Vanden Stock, qui attendait un joueur de ce genre depuis longtemps. Ce n’est qu’un match, il ne faut pas s’enflammer. Mais Stanciu a tout pour devenir la nouvelle star du RSCA.

On peut en dire autant d’Ishak Belfodil. Au moment de signer au Standard, il était parfaitement inconnu du grand public belge, laissant certains dubitatifs. Très vite ce dimanche soir, l’Algérien a montré qu’il allait apporter une plus-value évidente aux Rouches. Lui aussi a tout dans les pieds pour rapidement devenir une coqueluche à Sclessin. Voilà qui va ravir Aleksandar Jankovic, qui a brillamment réussi sa première au Standard. En très peu de temps, il est parvenu à gommer certains défauts de sa nouvelle équipe. Au-delà du jeu, les Liégeois ont surtout montré du caractère. Enfin…

Et si la saison d’Anderlecht et du Standard avait enfin débuté ? Ce n’est en tout cas pas le cas de celle du Club Bruges. Les hommes de Michel Preud’homme ne comptent que 7 points sur 18 avant d’affronter Leicester en Ligue des Champions mercredi. À Bruges, pas de nouvelle star. Seulement des doutes…