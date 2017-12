La Pro League a donné rendez-vous à ses supporters entre les fêtes pour la 21e journée du championnat de Belgique de football, dernière passe d'armes de l'année 2017 avant une trêve hivernale de trois semaines.

Cinq rencontres sont au programme mardi avec le leader brugeois qui devra en découdre avec l'Excel Mouscron avant que Charleroi n'affronte Zulte Waregem et qu'Anderlecht ne se mesure à La Gantoise, soit le nouveau et l'ancien club d'Hein Vanhaezebrouck. Les autres rencontres se joueront mercredi avec notamment le déplacement d'un Standard revanchard du côté de Courtrai.

Quasiment intouchable en Jupiler Pro League depuis le début de la saison, le Club Bruges à l'occasion face à l'Excel Mouscron (mardi 14h30) de terminer l'année en beauté en devenant l'équipe belge à avoir inscrit le plus de points sur l'année civile 2017. Auteurs d'une fin de saison compliquée au printemps dernier, les Blauw en Zwart ont refait leur retard sur un Anderlecht en crise et ont inscrit jusqu'à présent (playoffs inclus) 81 points sur l'année civile (31+50) contre 78 (41+37) pour les Mauves. Les Brugeois n'auront toutefois pas la vie facile face à des Hurlus revitalisés par deux victoires consécutives et une 7e place (26 points) qui leur donne le plein de confiance.

Mardi (14h30) aussi, Eupen reçoit Waasland-Beveren et tentera de mettre fin à sa série de 9 matches sans victoire alors que Lokeren et Malines dans le même temps s'affrontent pour se donner un peu d'air dans la deuxième colonne du classement.

À 18h00, Charleroi voudra se racheter après la défaite brûlante 1-0 à la dernière seconde face à La Gantoise jeudi. Les Zèbres désirent garder leur excellente 2e place (avec 39 points, à 11 longueurs des Brugeois) avant la trêve et profiter des grandes difficultés de leur adversaire du jour, Zulte Waregem. Battu par Mouscron samedi, le Essevee reste en effet sur un inquiétant 4 sur 36 et a besoin de recharger ses piles.

L'affiche de cette 21e journée est programmée à 20h30 avec un très attendu Anderlecht/La Gantoise qui verra Hein Vanhaezebrouck, nouveau mentor des Bruxellois depuis début octobre, affronter pour la première fois son ancienne équipe. Vainqueurs au petit trot contre Eupen vendredi (1-0), les Mauves (3e avec 37 points) sont surtout attendus au tournant par leurs supporters, mécontents du niveau affiché par leur équipe. Le Parc Astrid est sold-out mais les Anderlechtois ne sont pas à l'abri d'une nouvelle contestation de la part de leur public. Ils devront en outre se passer de Henry Onyekuru, touché aux ligaments du genou et indisponible plusieurs mois. En face, des Gantois en pleine remontée (22 sur 27) ne sont pas l'adversaire idéal à affronter. Ceux-ci pourraient d'ailleurs revenir à deux points du Sporting en cas de victoire.

Mercredi, la journée reprendra avec Ostende-Genk à 18h00 avant les deux derniers matches de l'année prévus à 20h30. À Courtrai, un Standard (8e avec 26 pts) rageur veut se rapprocher le plus possible du Top 6 avant la trêve. Rejoints dans les arrêts de jeu par Saint-Trond samedi (1-1), les Liégeois ont accumulé pas mal de frustration ces dernières semaines et éviterait volontiers de perdre du terrain en faveur de Courtrai. Les Kerels sortent en effet d'un superbe neuf sur neuf à domicile et d'une victoire in extremis contre Genk. Bien mal en point en début de saison, ils pourraient revenir à la hauteur du Standard en cas de succès.

Enfin Saint-Trond et l'Antwerp, respectivement 6e (29 pts) et 5e (31 pts) du championnat, auront pour mission de mettre une cerise sur le gâteau d'une première partie de saison au-delà des attentes.

Le championnat de Belgique reprendra en 2019 le 19 janvier par le derby hennuyer entre Charleroi et Mouscron.