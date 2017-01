Quelle sera l’issue du choc disputé par Charleroi et le Standard, le 4 décembre dernier ? Trente-trois jours après le coup d’envoi, cette question reste sans réponse. Pour rappel, la rencontre avait été stoppée vingt minutes avant son terme suite aux jets de divers objets sur la pelouse par les supporters des deux camps. L’arbitre du match, Serge Gumienny, avait respecté le règlement à la lettre en interrompant les débats une première fois, avant de renvoyer définitivement les vingt-deux acteurs aux vestiaires.

Un nouveau chapitre de cette histoire dont tout le monde se serait bien passé sera ouvert le mardi 31 janvier prochain à la Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport. Ce mercredi, les différentes parties concernées ont accepté cet agenda et la décision finale sera connue, au maximum, quinze jours plus tard. Si le calendrier est bien respecté, il ne restera donc plus que quatre rencontres à disputer lors de la phase classique au moment où le verdict sera rendu. Un moment crucial car celui-ci pourrait bien orienter le classement au bout des trente journées de compétition.

Concrètement, le Standard espère que la décision rendue, le 15 décembre dernier, par la Chambre extraordinaire de la Commission des litiges de l’Union belge ne sera pas confirmée. La juridiction de la Fédération avait condamné les deux équipes à un double forfait (alors que le score était de 1-3), agrémenté d’un double forfait pour les Liégeois.

Les juristes principautaires considèrent que cette décision n’est pas logique car ce sont les bien les fans carolorégiens qui ont provoqué l’arrêt définitif des débats suite au lancer d’un objet en direction de Guillaume Hubert. Les Rouches contestent donc clairement le règlement qui avait été mis en place lors de la dernière saison et espèrent récupérer les trois points qui se dessinaient.

Voilà peut-être le match le plus important que joueront Carolos et Liégeois d’ici la fin de la phase classique.