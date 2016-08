René Weiler: "Ennuyant d'expliquer cent fois la même chose"

Division 1A

Retrouvez les réactions compilées au terme de ce partage, logique, entre Anderlecht et La Gantoise (2-2). Des réactions recueillies par nos confrères de Proximus 11.

Danijel Milicevic : "On ne méritait pas de perdre vu la première période durant laquelle on a créé beaucoup et raté beaucoup d'occasions. On a dominé et on s'est créé pas mal de possibilités en reconversions offensives, notamment avec des transversales, l'une de nos caractéristiques. On arrache un point à la fin, ce qui n'arrive pas souvent. Même si on est mené au score, cela fait deux ans que l'on joue comme ça [sans paniquer] et on sait que poser le jeu au Parc Astrid, ce n'est jamais évident mais aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait avec la manière, même si on a concédé deux buts un peu bêtement. Plusieurs fois cette saison, les remplaçants ont fait la différence, comme Jérémy et moi contre Genk. On a un noyau plus étoffé que la saison passée et tous les joueurs peuvent être décisifs à tout moment."

Youri Tielemans : "La Gantoise a été meilleure que nous, surtout en première période. En seconde mi-temps, on a marqué notre but assez rapidement en revenant des vestiaires et il fallait surtout garder le score, voire en inscrire un troisième pour se mettre à l'abri. Malheureusement, on n'a pas bien effectué les contre-attaques et on n'a pas su marquer ce troisième but. Eux marquent à la fin, c'est vraiment dommage. Je ne sais pas pourquoi [on a été tellement dominé par Gand], en tout cas moi je n'ai pas fait une bonne première mi-temps et c'était mieux en seconde mi-temps. On a beaucoup couru et on a été asphyxié par leur pressing, ce qui ne doit pas arriver. On doit travailler là-dessus dans les semaines à venir. On ne savait pas comment faire autrement [qu'envoyer de longs ballons devant] car on était sous pression et on ne voulait pas prendre de risques. On aurait dû monter plus haut mais ce n'était pas facile aujourd'hui. Mon penalty, je le frappe sans me poser de question et il rentre parfaitement. Le gardien m'a même dit de lui laisser une chance la prochaine fois."

Sofiane Hanni : "On est déçu car on avait la victoire et prendre un but à la dernière seconde comme ça, c'est forcément frustrant. C'est le football mais on aurait aimé avoir une victoire à la maison devant nos supporters avant la trêve. Il faut accepter et il faudra revenir à bloc des sélections pour continuer à travailler cette saison pour atteindre nos objectifs. vu la possession du ballon durant la rencontre, Gand a peut-être mérité de marquer à la fin et on aurait peut-être dû essayer de jouer plus haut mais il manque encore d'automatismes. On voit que Gand est une équipe rodée avec des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Même quand ils viennent chez nous, ils savent jouer leur jeu, félicitations à eux."

Sven Kums : Au sujet de son transfert : "Ça me touche un peu [que les supporters scandent 'Merci Sven Kums'] car j'ai passé de bonnes années ici et j'ai déjà dit au groupe que ça a été magnifique d'être leur capitaine pendant ces années. Je remercie mes coéquipiers, le staff et les supporters. Normalement, je m'en vais. Ça a déjà été dit dans la presse même s'il y a encore quelques détails qui doivent être réglés demain et après-demain. Ce n'est pas sûr à 100% mais normalement, cela se fera à l'Udinese via Watford. Ce n'est pas à moi de dire qui doit me remplacer même s'il y Schoofs, Van der Bruggen. On a de bons joueurs et ils doivent le prouver."

A propos du match : "En première mi-temps, on a eu plein d'occasions qu'on ne finit pas. Après, on prend un bête goal après le repos. On a bien réagi en restant calme puisqu'on a eu plein d'occasions en seconde mi-temps. Je crois que c'est mérité. On veut toujours jouer au football avec le ballon au sol car on n'a pas les joueurs pour jouer de longs ballons."

Hein Vanhaezebrouck : "Asare nous a sauvés parce qu'on méritait beaucoup plus. On s'est mis en difficulté en donnant des buts trop facilement et en oubliant de marquer les occasions nettes qu'on a eues. On a continué à pousser même si on sentait que cela devenait difficile chez certains joueurs à la fin et si on avait marqué nos occasions, cela aurait été le contraire, voire même plus. Car si on avait mené au score, je pense qu'Anderlecht ne serait plus venu dans les dernières vingt minutes. Le Perbet que j'ai vu en première période, il était fort et incroyable. Je ne l'avais jamais vu comme cela mais il a la malchance qu'il n'en mette pas un au fond. Il ne doit pas s'inquiéter. S'il joue ainsi, ça va vraiment faire mal. S'il peut faire ça contre Anderlecht, les buts vont venir. Il ne doit pas croire que c'est à cause de lui qu'il n'a pas marqué les buts, c'est la malchance ou le dernier ballon qui n'était pas parfait. On doit lui offrir de meilleurs ballons. D'autres équipes du top 5 ont un noyau aussi bien rempli mais il y encore Dejaegere, et Asare n'avait pas encore joué cette saison. Sven Kums n'est pas encore parti car il y a encore des choses à régler."

René Weiler : "On savait que Gand était une belle équipe, mais maintenant on l'a vu. Ils jouent très bien au ballon car ils jouent depuis longtemps ensemble et ont des automatismes. De notre côté, on a très mal joué en première mi-temps, on a connu beaucoup de problèmes et beaucoup de nouveaux joueurs évoluaient à des postes auxquels ils n'ont pas l'habitude de jouer. En seconde mi-temps, on a mieux joué mais on encaisse encore un but, mérité mais à 93e minute, c'est quand même dur." Concernant les critiques, "on a eu beaucoup de changements [dans l'équipe] et si je dois l'expliquer cent fois [aux médias], ça devient ennuyant. C'est clair que l'équipe de Gand est plus loin [dans son développement], c'est clair qu'on n'a pas bien joué mais si on ne nous donne pas le temps, c'est clair aussi qu'il est difficile de répondre toujours aux mêmes questions. On a voulu montrer un beau jeu et gagner des points mais je n'expliquerai jamais en détail quel est le plan pour gagner un match. On a vu qu'il nous faut des renforts derrière mais on a neuf points avec beaucoup de difficultés et beaucoup de changements, c'est quelque chose."