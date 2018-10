Le président de Lokeren Roger Lambrecht veut vendre le club cette saison. C'est ce que le pensionnaire de Jupiler Pro League a annoncé mercredi dans un communiqué.

Lambrecht est à la tête du club waeslandien depuis 25 ans. "Il se rend compte que son âge l'oblige non seulement à arrêter à court terme la gestion quotidienne du club, mais aussi à passer le flambeau en tant qu'actionnaire", a écrit le club. "A cette fin, Monsieur Lambrecht a pris des mesures récement et nommé un conseiller externe qui l'assiste lui et le club dans la recherche d'un ou de plusieurs nouveaux actionnaires."

"Le souhait du président est que l'intérêt du club prévale dans cette transition. C'est pourquoi on recherche un repreneur qui, comme M. Lambrecht, ait le club à cœur mais surtout une marge de manœuvre financière suffisante pour permettre au club de renouer avec les succès sportifs du passé", a ajouté le Sporting Lokeren. "L'intention est d'organiser cette transition pendant la saison en cours. Dans tous les cas, Monsieur Lambrecht continuera à soutenir le club tout au long de ce processus afin que la continuité soit garantie."

Durant l'ère Lambrecht, débutée en 1994, Lokeren a remporté deux Coupes de Belgique, en 2012 et 2014.

Lokeren vit une saison chaotique: le club, qui n'a plus gagné en championnat depuis le 1er septembre, partage la dernière place avec Zulte Waregem et vient de remplacer Peter Maes par Trond Sollied. Maes avait été arrêté la semaine dernière dans le cadre de l'enquête de la police fédérale sur des fraudes dans le milieu du football belge. Il avait été libéré sous conditions après son interrogatoire.