Lorsqu’il reçoit, Roland Duchâtelet opte pour la simplicité. La taverne du Stayen sert de décor pour préfacer une rencontre qui reste, quoi qu’il arrive, particulière à ses yeux. Ce mardi soir, ses Trudonnaires accueilleront le Standard, où il a passé quatre années pour le moins particulières. "Je reste encore un petit peu supporter des Liégeois, c’est normal après y avoir passé tant de temps", avoue-t-il. Entre deux bières, un morceau de poulet et des pommes de terre, le président de Saint-Trond nous a accordé un entretien de nonante minutes. Avec un temps additionnel pour les photos, bien entendu.

Quel regard portez-vous sur la rencontre de ce mardi ?

"Bien entendu, ce sera un match un petit peu spécial pour moi. Mais je suis certain qu’il sera passionnant, avec une belle ambiance dans les tribunes. J’en suis d’autant plus certain que le Standard développe du beau football en ce moment, même lorsqu’il est privé de joueurs comme Alexander Scholz ou Matthieu Dossevi. Le club a réalisé une belle campagne de transferts."

Puisque vous en parlez, il y a eu plusieurs mouvements entre le Standard et Saint-Trond. Une rumeur dit que tout cela était prévu dans le processus de vente entre Bruno Venanzi et vous ?

"Je vais répondre très simplement : les dirigeants liégeois ont décidé d’acheter ces joueurs (NdlR : Edmilson Junior, Jean-Luc Dompé) parce qu’ils en avaient envie, tout simplement. Il ne faut pas chercher d’autres raisons. Aujourd’hui, tout le monde a bien compris que le Standard a fait une excellente opération en achetant Junior, qui évolue à un très haut niveau. Et Jean-Luc Dompé est aussi très intéressant."

Lors du dernier mercato, vous avez indirectement fait un joli cadeau à votre ancien club suite à la vente de Michy Batshuayi.

"C’est un fameux coup ! J’avais toujours dit à Bruno Venanzi que c’était un dossier susceptible de ramener de l’argent au club. Les négociations n’avaient pas été simples mais finalement cette somme d’argent (NdlR : quatorze millions d’euros) est tombée au meilleur des moments. D’ailleurs, Bruno Venanzi m’a passé un coup de téléphone pour me remercier lorsque le transfert a été bouclé."

Vos relations se sont donc réchauffées ?

"Il y a eu quelques petits problèmes au début et, très honnêtement, je regrette cette période. Je pense que tout cela était dû à l’ambiance extérieure. Depuis lors, nous nous sommes expliqués et il n’y a plus aucun problème entre nous. Nous avons tout intérêt à entretenir de bonnes relations et nous nous téléphonons de temps en temps."

Que pensez-vous de ses débuts comme président ?

"J’ai l’impression qu’il gagne en efficacité dans la gestion du club. Initialement, j’avais quelques doutes à ce sujet car j’estimais qu’il était un petit peu trop impatient. Personnellement, je n’aurais jamais viré Slavo Muslin aussi rapidement. Il a agi comme un président-supporter. À mes yeux, la rencontre face à Molde, qui a été la dernière du coach serbe, était de très bonne facture. Bruno Venanzi commence à faire du bon travail, notamment au niveau du recrutement. J’ai également apprécié la décision qu’il a prise suite aux incidents à Charleroi (voir par ailleurs) . Je n’y aurais pas pensé moi-même mais cela a permis d’élever le niveau du débat."

Pensez-vous que votre présidence aurait été différente si vous aviez été champion avec Guy Luzon ?

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.