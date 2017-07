Tintin Marquez veut que Saint-Trond garde un maximum la possession du ballon cette saison.

C’est la deuxième fois que Bartolomé Tintin Marquez pose ses valises en Belgique. Après une expérience concluante à Eupen (il avait fait monter le club en D1), l’entraîneur catalan espère faire grandir Saint-Trond cette saison. "J’ai visité les installations et je pense qu’il y a moyen de faire du bon travail ici , dis celui qui a passé la plus grande partie de sa carrière à l’Espanyol Barcelone, en tant que joueur et puis entraîneur. L’organisation du club est aussi excellente. Les supporters et le stade sont aussi bien."

Comment comptez-vous travailler à Saint-Trond ?

"Je vais travailler à ma manière. J’ai un concept du football. Normalement, c’est avec de la possession, de l’attaque. Mais il ne faut pas oublier que quand on perd le ballon, il faut le récupérer le plus vite possible. C’est ma philosophie. J’aime que l’équipe attaque et défende ensemble. Il faut former un vrai bloc. L’important, c’est le concept, pas le système. Que tu joues en 3-4-3 ou en 4-4-2, c’est ta philosophie qui régule tout. Mon idée, c’est que mon équipe doit garder la balle et jouer avec de la profondeur."

[...]

