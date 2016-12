Le nom de Lucas Pirard commence tout doucement à se faire connaître dans le monde professionnel. Le jeune gardien de vingt-et-un ans est occupé à s’imposer entre les perches trudonnaires grâce à huit premières rencontres qui ont plutôt séduit l’ensemble des suiveurs. Son neuvième match au plus haut niveau risque bien d’être un petit peu plus particulier avec la réception du Standard, où il a pratiquement suivi toute sa formation. "De nombreux amis seront dans les tribunes", sourit-il.

Mardi, il espère que la fête se prolongera pour lui grâce à un succès face à "son club de cœur", comme il le soulignera à deux reprises au cours de l’entretien. Lorsqu’il est revenu d’une location à Lommel, il espérait recevoir une chance de se montrer en bord de Meuse. "À l’époque, les dirigeants disaient ne pas savoir si Jean-François Gillet allait signer ou pas mais, à mes yeux, il n’y avait aucun doute à ce niveau. J’aurais pu rester comme numéro trois. J’ai déjà occupé cette fonction mais, selon moi, je n’ai plus l’âge pour cela", dit-il. "Après une semaine de préparation, Saint-Trond m’a exposé un projet qui m’a séduit, tandis que le Standard s’est montré moins convaincant. Vider mon casier m’a fait un petit pincement au cœur mais je suis content de mon choix."

Après trois premiers mois passés dans l’ombre de William Dutoit, il a reçu sa chance lors de la réception du Club de Bruges. Il n’a plus quitté sa place depuis lors et sera donc dans le onze de base, ce mardi soir, face à… Guillaume Hubert. Un gardien formé, comme lui, à l’Académie Robert Louis-Dreyfus et avec qui il s’est entraîné au sein du noyau professionnel liégeois.