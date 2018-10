La semaine aura donc été mauvaise jusqu’au bout pour Peter Maes. Après avoir été arrêté dans le cadre du Footgate, le désormais ex-entraîneur de Lokeren a été renvoyé par sa direction à l’issue du triste nul vierge contre Ostende. L’ancien gardien du Standard et d’Anderlecht aura pourtant écrit les plus belles pages de Lokeren, en remportant deux Coupes de Belgique et participant donc par deux fois à l’Europa League. Mais cette saison, les résultats sont catastrophiques : 6 points sur 36 pour les sociétaires du Daknam, un bilan comptable insuffisant aux yeux du président Lambrecht.

Le poste n’est cependant déjà plus vacant car Lambrecht a déjà trouvé le successeur de Maes : Trond Sollied.

Le Norvégien de 59 ans, qui est passé par La Gantoise, le Club Bruges et le Lierse, en sera donc à son quatrième club belge. Les méthodes de Sollied sont aux antipodes de celles de Peter Maes. Partout où il est passé, il a toujours prôné un jeu offensif, axé sur la possession de balle et l’autodiscipline. Il aime laisser des libertés à ses joueurs, à eux de lui rendre la pareille sur la pelouse.

Ces dernières années , Sollied s’est fait plutôt discret. Il n’a plus coaché depuis près de 5 ans et son expérience au club turc d’Elazigspor. Sa dernière période en Belgique date de 2012, lorsqu’il avait été remercié par les Buffalos et remplacé par Bob Peeters.

Il reste maintenant à savoir si le Norvégien arrivera à tirer le meilleur d’un groupe fragilisé par les derniers événements sportifs et judiciaires et qui manque de confiance et de qualités d’après certains analystes. Ce sera à eux de démontrer le contraire afin de remporter la course au maintien, qui concerne aussi Mouscron et Zulte-Waregem.